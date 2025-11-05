Suscribete a
Nueva York elige a un alcalde socialista y musulmán: Zohran Mamdani se impone a Andrew Cuomo

El resultado confirmaba el ascenso improbable del candidato socialista, de 34 años, que ha sabido utilizar su mensaje populista de izquierdas en las aguas turbulentas de la política de EE.UU.

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

El vuelco político en Nueva York se confirmó el martes por la noche: Zohran Mamdani, el joven socialista que se ha convertido en la sensación política estadounidense este año, será a partir del próximo enero el alcalde de la mayor ciudad de EE.UU. ... y su capital económica y cultural. Mamdani, alguien desconocido para el votante medio hace solo unos meses, será además el primer alcalde musulmán de la Gran Manzana (o de cualquier otra gran ciudad del país).

