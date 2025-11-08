Suscribete a
Una abuela de 86 años escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Berghain': «Me muero»

Sabelín ha conseguido que la mismísima artista la empiece a seguir en redes sociales

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Es cuestión de histerias ajenas»

A. Cabeza

Barcelona

Rosalía es una de las artistas españolas más globales y es un auténtico fenómeno musical. Con la reciente presentación de 'Berghain', el primer tema de su próximo álbum ('Lux', que sale publicado esta misma semana), la cantante de Sant Esteve Ses ... Rovires lo ha vuelto a hacer: la pieza ha sorprendido por su estilo musical y puesta en escena.

