Una abuela de 86 años escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre 'Berghain': «Me muero»

Rosalía es una de las artistas españolas más globales y es un auténtico fenómeno musical. Con la reciente presentación de 'Berghain', el primer tema de su próximo álbum ('Lux', que sale publicado esta misma semana), la cantante de Sant Esteve Ses ... Rovires lo ha vuelto a hacer: la pieza ha sorprendido por su estilo musical y puesta en escena.

La canción no es para menos. Con sonidos que nada tienen que ver como sus trabajos anteriores como 'El Mal Querer' o 'Motomami', 'Berghain' cuenta con la música de una orquestra sinfónica y su voz emula a la de una ópera más que a la de temas a los que tenía acostumbrados a sus fans. Además, la cuidadísima estética, con recuerdos a la religión y a una vida de estrés, acaban de rizar el rizo de un trabajo que está claro que está pensado al milímetro.

La espera por conocer su nuevo trabajo era tal que, una vez descubiertas sus primeras pinceladas, todo el mundo se ha alzado a comentarlo. Caras famosas como Pedro Ruiz, Federico Jiménez Losantos o Carlos Herrera lo han comentado pero también han sido miles los anónimos que han subido a redes sociales sus reacciones. Pocas, sin embargo, han chocado tanto como la de una abuela valenciana de 86 años.

«No es lo que canta»

Ella es la yaya Sabelín, como la cita su nieta, que es la creadora de contenido que lo ha subido en un TikTok que precisamente lleva por nombre @layayasabelin. La cuenta, de hecho, está recién estrenada y cuenta con seis vídeos, básicamente sobre platos típicos como el pollo al ajillo, las lentejas o las berenjenas ﻿rebozadas. Sin embargo, dos vídeos de ella sobre 'Berghain' y la Rosalía han conseguido miles de 'likes'.

«Mi abuela, 86 años fan declarada de la Rosalía», dice la joven en un primer vídeo, en el que se ve a ambas en la cocina y la abuela comentando 'Berghain'. «Ay...qué el disco de Rosalía? Ay, me muero...!», comenta en valenciano la mayor con un gesto que deja claro que está fascinada y que añade que solo ha escuchado un trozo.

Ya, momentos después, sentadas y siguiendo analizando el tema, la anciana asegura, emocionada, que «no es lo que canta sino lo que aporta». «Con esto ya lo ha dicho todo», considera la nieta sobe su abuela, a la que le pone el vídeo. A la nieta se le olvidó grabarla en ese momento pero sí la reacción una vez ha acabado de verlo. «Me muero, ay...cómo canta... es que me encanta», sentencia Sabelín.

«Una reina viendo a otra reina», sentenciaba la nieta en la publicación, que supera ya las 127.000 visualizaciones. Hay un vídeo posterior al respeto, con todavía más éxito (161.000 visualizaciones): el que cuenta que la mismísima Rosalía ha empezado a seguir la cuenta y le ha puesto un 'like' al primer vídeo. Cuando se entera la abuela no puede evitar decir alguna palabra incongruente de sorpresa y acaba recordando que escuchó en 'El Hormiguero' que no había otra artista igual en el mundo