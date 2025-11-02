Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Liberan vivo al Niño Juan con signos evidentes de haber sufrido una paliza

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Es cuestión de histerias ajenas»

La artista catalana deja atrás el sonido más reggetonero y explora la conexión con la religión

Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios»

Federico Jiménez Losantos escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain

Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Es cuestión de histerias ajenas»
Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Es cuestión de histerias ajenas»

I. A

El nuevo disco de Rosalía, posiblemente la artista musical más influeyente de la historia de España, sale publicado el 7 de noviembre. Con el nombre de 'Lux' el álbum combina flamenco, ópera, canto gregoriano y electrónica. Está compuesto por 18 canciones divididas con ... una narrativa que explora la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, abarcando temas como la ilusión, la pérdida, la fe y la individualidad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app