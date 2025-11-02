Pedro Ruiz opina sin filtros sobre el nuevo disco de Rosalía: «Es cuestión de histerias ajenas»

El nuevo disco de Rosalía, posiblemente la artista musical más influeyente de la historia de España, sale publicado el 7 de noviembre. Con el nombre de 'Lux' el álbum combina flamenco, ópera, canto gregoriano y electrónica. Está compuesto por 18 canciones divididas con ... una narrativa que explora la mística femenina, la transformación y la espiritualidad, abarcando temas como la ilusión, la pérdida, la fe y la individualidad.

La artista catalana sorprendió a sus seguidores no solo con la música sino también con una cuidada estética en la que predomina el color blanco, símbolo de luz, pureza y renacer. Para la presentación del disco, la artista de 'Motomami' o 'El Mal Querer' apareció vestida de forma semejante a una monja, con un vestido y toca blanca, reflejando su vínculo con la espiritualidad y su interés por vivir en clausura artística y personal.

Esta imagen ha generado un fuerte revuelo en redes sociales, donde se ha hablado de su conexión con la religión y su búsqueda interior a través del arte.

'Lux' representa un cambio de etapa para Rosalía, dejando atrás la energía desbordante de 'Motomami' y el sonido más reggetonero para ofrecer una propuesta más introspectiva y mística.

La opinión de Pedro Ruiz sobre el último trabajo de Rosalía

El lanzamiento de su nuevo trabajo, que ya ha desvelado su nueva canción, Berghain, ha generado todo tipo de opiniones, entre ellas, las de periodistas como Carlos Herrera, Federico Jiménez Losantos y Pedro Ruiz.

Escucho todo el día opiniones sobre Rosalía. Ella ha hecho lo que le apetecía. La polvareda posterior ya es cuestión de histérias ajenas. Ella es lista y trabajadora. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) November 2, 2025

«Escucho todo el día opiniones sobre Rosalía. Ella ha hecho lo que le apetecía. La polvareda posterior ya es cuestión de histerias ajenas. Ella es lista y trabajadora», destaca el polifacético presentador sobre este último trabajo de la catalana - el cuarto disco en su carrera - y que ha levantado una buena polémica al usar iconografía religiosa en su música y estética.

El humorista y actor lanza esta reflexión unos días de que se publique el nuevo disco de la artista - 'Lux' - el 7 de noviembre, el cual anunció en una de las icónicas pantallas de Time Square en Nueva York, y en una concentración multitudinaria en la plaza de Callao de Madrid. Este trabajo contará con colaboraciones de ortos artistas como Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz o Carminho. El mismo día del lanzamiento la catalana actuará en el Roig Arena en la gala de Los40 Music Awards.