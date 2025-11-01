El despertar religioso está de moda: los famosos para los que la fe lo ha cambiado todo

La conversión religiosa de Dani Alves impactaba al mundo esta semana. Él mismo desvelaba en un sermón en una iglesia pentecostal de Gerona que había hecho «un pacto» con Dios en su peor momento y ahora le servía incondicionalmente. Rosalía admitía recientemente ... en un pódcast que hay un vacío que siente que cree que solo Dios puede llenarlo. En solo unos días, dos personajes de calado internacional han hablado abiertamente de su fe eliminando el pequeño tabú que existía socialmente ante algo tan privado.

Pero no han sido los únicos. Perfiles de todo tipo están confesando cómo se sienten en lo que respecta a su espiritualidad y cuál es su relación con la religión en los últimos días. «Yo soy muy creyente y me gusta mucho ir a la iglesia. Me gusta para ordenar mi cabeza y mi corazón», comentaba Mónica Naranjo recientemente en el pódcast 'Tengo un plan'. «Si él está contigo, ¿quién puede estar en contra? Nadie. La fe es más importante de lo que creéis y nos ayuda en los momentos más difíciles», compartió.

No es la primera vez que hablaba del tema, la cantante ya el pasado año admitió que creía en el plan «siempre perfecto» del Señor y también había recordado en alguna ocasión su crianza en un colegio de misioneras. Sin embargo, la aparente avalancha de confesiones que tienen que ver con la visión cristiana de la vida han hecho que sus últimas declaraciones al respecto ganaran más protagonismo.

Más sorprendente fue el relato de Jaime Lorente. El actor de 'Elite' y 'La casa de papel' admitió en una entrevista con Uri Sabat que «va a misa todos los días» que puede. «Me levanto, doy de desayunar a mis hijos, los dejo en el campamento, voy a misa, vuelvo, hago mi ejercicio y mis cosas», confesaba. Para él sí que ha sido un despertar más reciente, explicaba, diciendo que «encontrarse con Dios» había sido para él una de las cosas más bonitas de su vida. «Si Dios aparece en tu vida, entra con un poder que es inevitable esquivarlo», revelaba.

Aunque también había crecido con la religión muy presente, confesaba que cuando era joven sentía más rechazo ante ese tipo de vida porque se sentía forzado a vivirlo. «Tú me impones algo y me voy a ir a lo contrario. Una vez que dejé la presión de lo que me imponían me ha vuelto a aparecer de una forma supernatural», revelaba. «Ha sido un camino muy variopinto, yo vengo de una familia muy creyente creyente del Camino Neocatecumenal [conocidos popularmente como los 'kikos']. De verdad no sé decirte en qué momento se ha instalado en mi vida, pero se ha instalado como nunca», añadía Jaime.

También en redes sociales

No solo los músicos y actores están viviendo su despertar religioso. Entre los 'influencers' hay varios casos en los que su nueva prioridad ha llegado a formar parte de su contenido. El más viral fue hace unas semanas el caso de Pablo Garna, el creador de contenido y modelo que ha dejado su carrera para ingresar al seminario y convertirse en sacerdote. Pero no fue el único: Mara Jiménez, la actriz y creadora detrás del perfil de @croquetamente, ha vivido su propio proceso y lo ha compartido con sus redes sociales. El pasado 14 de junio compartió su bautismo en la Iglesia Fuente de Vida Center, que forma parte de la asociación evangélica Asambleas de Dios.

En esa publicación otras personalidades como la cantante Marina Carmona o la ex de Miguel Ángel Silvestre y fundadora de la cadena Superchulo respondieron mostrando su apoyo. Esta última, precisamente, ha compartido recientemente su propio proceso religioso. «El Dios en el que creo, acompaña a personas imperfectas, con corazones rotos, vidas desordenadas, y heridas emocionales. Qué bonito es mi Dios», expresaba esta misma semana en sus redes sociales. Y añadía una postdata: «Voy a ser yo misma en redes como he hecho siempre. Soy una intensa y ahora quiero celebrar al espíritu santo que me ha salvado la vida. Y si no te gusta mi contenido te puedes ir». Un comentario que responde al odio que, en ocasiones, este tipo de confesiones generan. La propia Mara Jiménez ha expresado que cierto grupo de sus seguidores le echaba en cara su nueva faceta porque no era lo que se esperaba de ella.

Transformación por su hijo

Aunque entre los famosos de Hollywood es bastante más habitual hablar de sus creencias espirituales que en España, los despertares religiosos de Justin Bieber o Chris Pratt. En el caso de este último, fue el nacimiento prematuro de su hijo con Anna Faris, en 2012. Su pequeño pesó poco más de un kilo al nacer y, ante el miedo de perder al bebé, su fe se volvió más fuerte. «Recé muy fuerte a Dios. Estaba en una etapa de transición espiritual en ese momento, no lo entendía del todo. Hice un pacto con Dios una vez más: 'Lo siendo, estoy de nuevo pidiéndote tu gracia'. Y realmente salvó a mi hijo, ese fue el momento en el que se cimentó mi fe. Mi corazón se suavizó y mi fe se solidificó, en se momento pensé: 'De aquí en adelante le voy a dar mi plataforma a Dios'», comentó en una entrevista hace algunos meses con el periódico 'Christian Post'.

No todas las personas conocidas han seguido el mismo camino. Hay quienes han escogido otra religión tras haber pasado toda su vida rodeados por el cristianismo. Ha sido el caso de Jota Peleteiro, que se ha convertido al Islam, como la 'influencer' Marina Yers. Ambos tomaron la decisión a principios de 2024, sorprendiendo a sus seguidores por esta decisión.

En el caso del exfutbolista, que vive en Riad (Arabia Saudí) junto a su mujer, la modelo Ajla Etemović, la conversión fue gracias a su amigo, el exfutbolista kuwaití Faisal Buresli. «Ayer en casa de Faisal Buresli estuve a punto de llorar porque su madre me hizo varios regalos y me dio una tarta en la que ponía 'Bienvenido al Islam'. Amo a su familia. Me ha dado mucho amor», expresó en una entrevista. Una emoción que también le embriagó cuando le dijo a sus padres que había abrazado la religión musulmana, aunque no quiso llorar porque «era un momento feliz».

Conversión a otras religiones

Internacionalmente fue muy comentada las conversión al Islam de Sinéad O'Connor, en 2018, algo que ella misma consideró la «conclusión natural de cualquier viaje teológico inteligente». Ella había pasado de criticar a la Iglesia Católica en 1992 por cómo gestionaron los escándalos de abusos sexuales a menores a ordenarse sacerdotisa de una iglesia disidente en Lourdes (Francia). Otras personalidades que han dado el mismo paso han sido el cómico Dave Chappelle; el hermano mayor de Michael Jackson, Jermaine; o Mike Tyson, por ejemplo.

Otros como Richard Gere se convirtieron al budismo y consiguieron que su pareja, Alejandra, siguiera sus pasos. Su compromiso es tal que hace unos meses el actor estrenó un documental llamado 'Sabiduría y felicidad', en donde el Dalái Lama ofrece consejos prácticos para enfrentarse a los retos de día a día.

En cualquier caso, en un mundo de caos que cada vez va más rápido; en donde las redes sociales recortan nuestra capacidad de atención; con relaciones sociales cada vez más frías y esporádicas... hay muchos que recurren a la religión como un punto de referencia y de estabilidad. Además, el triunfo de grupos de música como Hakuna o el cantante Iñigo Quintero, así como el cada vez más popular reguetón cristiano, favorecen a popularizar y hacer comunidad de algo que antes se llevaba en privado.

Los datos en lo que respectan a la espiritualidad de los españoles, en cambio, no son favorables. Según el CIS del pasado mes de octubre, solo el 52,8% de los españoles se declara católico, y solo el 18,1% se considera practicante. Hace diez años, el 68% se identificaba como creyente en la religión católica.