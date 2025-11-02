Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios»

Cristiana y católica. Quizás sea la artista musical más influyente de la historia de España. Santa Rosalía, patrona del pop español, habla abiertamente sobre su espiritualidad y reflexiona sobre la fe unos días de que se publique su nuevo disco - 'Lux' - el ... 7 de noviembre. Lo anunció en una de las icónicas pantallas de Time Square en Nueva York, y en una concentración multitudinaria en la plaza de Callao de Madrid.

«Creo que siempre he tenido el deseo de cómo puedo acercarme a Dios, cómo puedo estar más cerca de Dios», confesó la artista catalana del 'Motomami', explicando que ese sentimiento ha formado parte de su vida desde antes incluso de dedicarse a la música.

Rosalía: fe e independencia creativa de la mano

La cantante confesó en una entrevista con The New York Times y en el pódcast catalán Radio Noia, con un tono íntimo y reflexivo, sentirse en una búsqueda constante de sentido y habló sin filtros sobre la espiritualidad, el vacío existencial y la conexión con lo divino. «Es una sensación que siempre ha estado ahí, solo que no la había racionalizado ni intentado intelectualizar», añadió la cantante, que en su cuarto disco combina flamenco, ópera, canto gregoriano y electrónica.

Durante la conversación, la intérprete del 'El mal querer' habló también sobre su visión de la libertad, un tema que considera central en su carrera y su manera de entender la creación artística. «Todo el mundo que me conoce sabe que eso es lo único que me importa: la libertad», afirmó, destacando que su fe y su independencia creativa van de la mano.

Rosalía expresó además su gratitud por la oportunidad de poder elegir los proyectos en los que trabaja. «Soy la favorita de Dios en ese sentido», dijo entre risas. «Porque me ha permitido siempre poder estar haciendo el proyecto que quiero hacer».

A lo largo de la charla, la cantante mostró una imagen más introspectiva, alejada del foco mediático y cercana a una visión espiritual que, según afirma, guía su música y sus decisiones.

@ecclesiacope 🗣Rosalía sobre Dios: "un vacío que solo Él puede llenar" ➡La cantante, que acaba de anunciar la portada de su próximo disco titulado 'LUX' y en la que aparece vestida con una toca blanca, ha hablado sobre su espiritualidad y el sentido de la vida en el podcast catalán 'Radio Noia' ♬ sonido original - Ecclesia COPE

La artista, que apareció hace pocos días en redes sociales con la portada de 'Lux', en la que se muestra vestida con una toca blanca, explicó que esa sensación de vacío podría tener una raíz espiritual. «Quizás ese espacio es el espacio de Dios, el espacio de la divinidad. Es un lugar que solo él puede llenar, si uno se abre con predisposición y actitud», reflexionó.

«A mí las monjas me parecen increíbles, como ciudadanas celestiales»

En el proceso de creación de su último trabajo, dedicó meses a estudiar textos religiosos y filosóficos, especialmente de mujeres que, desde su fe, marcaron la historia del pensamiento cristiano. «He leído a Santa Teresa de Jesús, a Simone Weil, a Hildegarda de Bingen… todas ellas me han acompañado en este proceso», ha reconocido.

En un tono más distendido, una de las interlocutoras del citado pódcast bromeó diciendo: «Mujer, tú eres una monja de clausura», a lo que Rosalía respondió entre risas, pero sin ocultar su admiración por las personas que dedican su vida a la contemplación. «A mí las monjas me parecen increíbles, como ciudadanas celestiales», señaló.