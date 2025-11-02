Suscribete a
ABC Premium

Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios»

La artista catalana del Motomami reflexiona en una entrevista y un pódcast sobre la fe, unos días de que se publique su nuevo disco - Lux - el 7 de noviembre

El despertar religioso está de moda: los famosos cuya fe lo ha cambiado todo

Federico Jiménez Losantos escucha la nueva canción de Rosalía y opina sin filtros sobre Berghain

Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios»
Rosalía habla abiertamente sobre su espiritualidad: «Soy la favorita de Dios»

I. Asenjo

Cristiana y católica. Quizás sea la artista musical más influyente de la historia de España. Santa Rosalía, patrona del pop español, habla abiertamente sobre su espiritualidad y reflexiona sobre la fe unos días de que se publique su nuevo disco - 'Lux' - el ... 7 de noviembre. Lo anunció en una de las icónicas pantallas de Time Square en Nueva York, y en una concentración multitudinaria en la plaza de Callao de Madrid.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app