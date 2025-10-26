Venus y Adonis, con el golfo de Nápoles al fondo

La serenata era una forma musical que deleitaba a las clases nobles napolitanas, preferentemente acompañada de buen tiempo y, a ser posible, con el golfo de Nápoles de fondo. También partían de textos expresamente preparados para ser musicados, suponemos que debido a la rítmica ... versicular que subyacía en cada uno de los poemas que lo integraban.

Esta serenata titulada 'Il giardino d'amore' de Alessandro Scarlatti que nos ocupa se fecha aproximadamente a principios del siglo XVIII y evidencia un gusto por la experimentación que no se hallaba en otra anterior titulada 'Venere e Amore', lo que nos indica que su composición excedía una finalidad meramente funcional de entretenimiento.

Por ejemplo, no es normal que la 'Sinfonía'(Obertura) tuviese un solista, en este caso una trompeta, cuya estructura estaba dividida en tres partes. En este caso, Ricard Casañ fue el protagonista, quien suele ser invitado por la OBS con frecuencia; pero los instrumentos de metal 'naturales', sin pistones, son como esos animales salvajes que difícilmente suelen ser domesticados del todo: tarde o temprano te atacan. En principio lo pudimos achacar a que el instrumento todavía estuviese frío; pero en el 'Grave' (nº 14) y después en 'Con bataglia del fiero tormento', número 20 de 22 que tiene la obra, no le encontrábamos la explicación, si exceptuamos que estos instrumentos son complicados de tocar. Aunque verdaderamente el animado dúo que formó casi a solas con la soprano supuso un acierto, primero del compositor, pero después de ambos intérpretes, donde no sabemos si voluntariamente o no, la soprano se impuso por volumen a la trompeta, lo que nos hizo disfrutar de las marcadas agilidades del rol femenino.

Al final el violinista y director, Daniel Pinteño, venía a recordarnos la cantidad de trabajo que supone un proyecto así, y que en su actuación en el Turina les ha ocupado lo que llevamos de semana, aunque aún más le habrá llevado a él la edición de dicha serenata, desde el manuscrito original a la edición reciente. Suponemos que cuando terminen de 'rodar' la serenata en su gira tendremos disco, para que todo el trabajo no se pierda después del último concierto. La muy extensa obra de Scarlatti padre debería ir completándose poco a poco.

Hemos de decir que el conjunto instrumental es magnífico, de sonido compacto y muy claro, empezando por el del director. Hay que decir también que además del trompetista, la hiperexpresiva violinista/violista Fumiko Morie o el clavecinista Alfonso Sebastián suelen visitarnos como invitados en la OBS. Sebastián esta vez añadía al clave el invento para recrear el canto de los pájaros en arias como 'Più non m'aletta e piace il vago usignoletto', precisamente el número más afamado de la serenata, por esa antigua asociación del canto de los pájaros con las notas agudas de una soprano.

Solistas, director y el Concerto 1700 C.T.

Ana Vieira Leite es una joven cantante que llevó muy bien el papel de Adonis, por su excelente técnica que le permitía dar estos agudos pronunciados sin que su voz se resintiera ante los gorjeos, trinos y demás imitaciones, recurso que podemos encontrar en numerosas obras; o las difíciles coloraturas junto al violín. La impresión se consolidó en 'Se come dolce e vago', aria rápida, fresca y de color homogéneo en todo su ámbito.

La voz de Filippo Mineccia nos recuerda, no tanto en el color como en la perfección de su técnica, al primer Emanuel Cenčić, que nos dejó fascinados hace años: su voz es sedosa, bien colocada, procura que su tesitura entre de lleno en la del personaje. Nos pareció que una sola vez usó su voz natural (en una nota de paso), un uso que nos resultó una resolución más que apropiada y de una minuciosidad sorprendente. Y como nos parece que es algo mayor que Vieira, su potencial expresivo está más desarrollado, no sólo en las arias, sino en el tratamiento actoral y musical de los recitativos. Y también nos demostró su dominio de la coloratura, como en el aria rápida y brillante 'Fugge l'aura', desplegando su capacidad para esta técnica en palabras como 'ch'orror'. Y señalamos también su lirismo en la sección central de 'Augelletti', cargada de ternura pastoril.

Como dúo también funcionaron muy bien, con unos colores vocales que casaron maravillosamente. Y ya en el número final nos ofrecieron el muy triunfante y arrollador 'Vieni, vola, soave contento', con melismas sobre 'vola' (vuela) y 'contento' (ambos cantantes a la vez). Y nuevamente, como se habrá podido comprobar en todo este comentario, la musicalización de las palabras dotaba o intensificaba la intención del compositor; de ahí que subrayemos una vez más la importancia de los sobretítulos.

Como decimos, el conjunto instrumental funcionó muy bien a las órdenes de Pinteño, a la vez que disfrutamos de su trabajo como solista, con su sonido lleno, cálido, sugerente, como el de la violonchelista Ester Domingo, de quien además el propio director encomió su labor de intendencia; o Pablo Zapico, que se lució en la introducción y acompañamiento a la tiorba en 'Invan fra questa selve', por el sonido claro, poderoso y musical que tiene.