Disciplina sanciona a Isaac con dos partidos y acuerda el cierre parcial del Sánchez-Pizjuán en tres encuentros

Los Morancos aterrizan en Sevilla con su espectáculo 'Bis a Bis': fechas, horarios y precios de las entradas

Los hermanos del barrio de Triana presentarán su renovada propuesta cómica en ocho funciones

Los Morancos mandan un contundente mensaje a la política española y presentan el 'partido' de Antonia y Omaíta: «A los jóvenes le vamos a dar todos los pisos de Airbnb»

Los Morancos en una de sus últimas funciones
Los Morancos en una de sus últimas funciones H. FRaile
Irene Cuenca

Sevilla se prepara para reír a carcajadas y sin parar con el regreso de uno de sus dúos cómicos más conocidos, Los Morancos. Los hermanos Cadaval volverán a subirse al escenario del Cartuja Center con su espectáculo renovado Bis a Bis.

