Los Morancos aterrizan en Sevilla con su espectáculo 'Bis a Bis': fechas, horarios y precios de las entradas

Sevilla se prepara para reír a carcajadas y sin parar con el regreso de uno de sus dúos cómicos más conocidos, Los Morancos. Los hermanos Cadaval volverán a subirse al escenario del Cartuja Center con su espectáculo renovado Bis a Bis.

Jorge y César representarán este show desde este jueves 4 de diciembre hasta el próximo domingo 14, en un total de ocho funciones programadas en distintos días y horarios. Los pases serán el jueves 4, viernes 5, sábado 6, jueves 11, viernes 12 y sábado 13 de diciembre a las 20:30 horas, y domingo 7, lunes 8 y domingo 14 diciembre a las 19:00 horas.

Los interesados ya pueden adquirir sus entradas online a través de la página web oficial del propio auditorio sevillano. Respecto a los precios, estos van desde los 26 euros hasta los 68 euros más 2.80 euros de gastos de gestión y varían en función de la ubicación del asiento.

Entradas disponibles desde 26 euros

La obra humorística tiene una duración de dos horas y no está recomendada para un público menor de doce años. Respecto a la trama, Los Morancos se enfrentan a un escenario insólito: la entrada en vigor de la polémica Ley Mostaza, que limita el humor hasta tal punto que todos los cómicos del país terminan entre rejas; incluidos Jorge y César.

Los hermanos Cadaval tendrán que aprender a convivir en un ambiente carcelario lleno de tensiones, situaciones inesperadas y mucho ingenio, mientras su complicidad se pone a prueba.

Mientras tanto, sus personajes más allegados intentarán idear un plan para liberarlos. Sin embargo, como es habitual en sus comedias, cualquier intento de solución puede acabar en un completo desastre, provocando escenas absurdas y risas .

El espectáculo combina parodias de personajes de actualidad, momentos musicales y situaciones disparatadas. Los Morancos prometen un humor irreverente, asegurando que «el humor está en el punto de mira y los humoristas en el punto de ira».