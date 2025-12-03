La bolera más grande de Sevilla abre este miércoles: tiene 24 pistas, 12.000 metros cuadrados y precios desde 4 euros

El paso de las semanas hace evidente lo que marca la reducción de las horas de luz solar y la bajada de temperaturas, se acerca el invierno, una frase de la popular Juego de Tronos que tarde o temprano acaba teniendo siempre la razón. ... El cambio de estación obliga a la ciudadanía a tener que cambiar los planes de ocio y los hobbies usuales de una época más cálida.

Durante estos meses toca cambiar las tardes de piscina o salidas a la playa por algo más propio del frío, como una noche de película y ﻿manta o pasar la tarde en un centro comercial en pareja o amigos. Otra opción puede ser perfectamente visitar uno de los centros de ocio que hay en Sevilla, como es el caso del que se ha abierto al público recientemente: Mega Ozone Sevilla.

Precio y horarios

Desde el 3 de diciembre este centro destinado al entretenimiento está disponible y con ello su gran oferta de actividades, de entre las que destaca un gran espacio reservado como bolera. Este espacio consiste en 24 pistas de bolos integradas en las instalaciones con una tecnología de última generación más la contribución de una pantalla panorámica de 40 metros para ofrecer los resultados de las partidas.

Zona de karting mega ozone sevilla

Horario Bolera Mega Ozone Sevilla Lunes a jueves: de 16:00 a 00:00 horas

Viernes: de 16:00 a 01:00 horas

Sábado: de 12:00 a 01:00 horas

Domingo: de 12:00 a 00:00 horas

El precio para acceder a esta actividad es de lunes a viernes de 4,50 euros. Sin embargo, el martes se sitúa como una jornada especial en la que se celebra el 'Día del Bowling' con el que se puede acceder por solo 4 euros, en el que está incluido el alquiler de los zapatos. Además, el horario de la bolera es de lunes a jueves entre las 16:00 y las 00:00 horas a lo que el viernes se le suma una hora más para el cierre. Siendo los sábados y domingos el inicio a las 12:00 horas y el cierre a las 01:00 y a las 00:00 horas, respectivamente.

Un complejo con una superficie superior a 12.000 metros cuadrados con los que aspira a convertirse en un referente nacional, en cuanto a centros de ocio bajo techo se refiere. Por lo tanto, alberga más actividades para poder realizar. Asimismo, el centro ofrece un mega hinchable de 1.000 metros cuadrados, un circuito de karting indoor y las instalaciones cuentan con máquinas recreativas, deportivas y simuladores con las que acompañar a las actividades principales.