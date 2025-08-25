Suscríbete a
Verónica Echegui: la garra, la alegría y el descaro del cine español

La película de Bigas Luna estaría ya perdida entre su filmografía de no ser porque Verónica Echegui puso en ella sus tres grandes cualidades como actriz

Muere Verónica Echegui a los 42 años

El mundo de la cultura despide en «shock» a la actriz: «Su talento y cercanía quedarán en nuestra memoria»

La actriz ha fallecido este lunes a los 42 años
La actriz ha fallecido este lunes a los 42 años
Oti Rodríguez Marchante

Oti Rodríguez Marchante

La actriz Verónica Echegui se ha ido del cine con sigilo, de un modo completamente distinto al que llegó a él, vestida de la Juani en la película de Bigas Luna. Con poco más de veinte años y en su primer largometraje, Verónica Echegui ... atropella sin miramientos la cámara de Bigas Luna y compone un personaje, la Juani, que se queda colocado en la estantería de los más potentes, naturales, frescos y frescachones de la historia del cine español. Una joven de barrio, carne evidente de cañón, que decide disparar la bala y escapar de la vulgaridad y tristeza que la rodea. La película de Bigas Luna estaría ya perdida entre su filmografía de no ser porque Verónica Echegui puso en ella sus tres grandes cualidades como actriz: la garra, la alegría y el descaro.

Oti Rodríguez Marchante

Crítico de cine en ABC

Oti Rodríguez Marchante

