El padre de 'El Pescaíto', sobre su expareja Ana Julia Quezada: «Me daban ganas de matarla»

Ángel Cruz ha roto su silencio este lunes en El tiempo justo, el programa que se estrena en la parrilla de Telecinco y que presenta Joaquín Prat. Ocho años y medio después del asesinato de su hijo, Gabriel Cruz 'El pescaíto', a manos de su entonces pareja, Ana Julia Quezada, el padre se ha sincerado sobre el momento más doloroso de su vida.

Lo ha hecho en un momento en el que la asesina de su hijo vuelve a estar en las noticias por unas presuntas amenazas de muerte que habría realizado a Patricia Ramírez, madre del niño, desde la Brieva (Ávila), donde cumple prisión permanente revisable. En el marco de esta investigación ha declarado este lunes M.A.R.Q., la pareja sentimental de Ana Julia, que ha negado las supuestas amenazas y rechazado ante la jueza cualquier tipo de gesto intimidante.

Noticia Relacionada La pareja de Ana Julia Quezada niega las amenazas de muerte a la madre de Gabriel, Patricia Ramírez R. Pérez La madre del niño espera que se establezcan medidas de protección ante posibles represalias por haber parado un documental que estaban haciendo desde la cárcel

Desde el programa de El tiempo justo, en Telecinco, han deslizado que la aparición pública de Ángel Cruz no es fruto de la casualidad, sino que se debe a los supuestos tratos de favor que estaría recibiendo Ana Julia en prisión. A día de hoy, más de ocho años después, el padre del niño aún sigue lamentando lo sucedido.

«Te queda un sentimiento de culpabilidad, tendría que haberla conocida mejor» Ángel Cruz

«Te queda un sentimiento de culpabilidad porque ella era mi pareja, porque yo tendría que haberla conocido mejor», manifestó durante la entrevista.

Uno de los pilares que le ha ayudado a seguir adelante es Patricia, la madre de su hijo. «Para mí, sobre todo en este proceso, ha sido muy importante que Patricia me haya perdonado. El perdón de Patricia es lo que a mí me permite levantar la cabeza y convencerme a mí mismo de que yo no era culpable y de que no pude hacer nada para evitarlo. Sin el perdón de ella todo hubiese sido muy difícil para mí».

La fe también ha jugado un papel clave. «Siempre he sido una persona creyente, pero no mucho. Y a raíz de la pérdida de Gabriel no podía aceptar que todo había terminado para mi hijo con ocho años. Su pérdida me acercó mucho más a Dios. Hoy en día estoy convencido de que no ha terminado todo para él, que nos volveremos a encontrar. Y todo eso te va dando fuerzas para poder continuar cada día», aseguró.

Registro en casas colindantes

Ángel Cruz reconoció en El tiempo justo que movió tierra y mar en el proceso de búsqueda de Gabriel. «Automáticamente, yo me subo a Campohermoso y organizo con toda la gente una búsqueda de Gabriel por todos los cortijos, por todas las zonas de invernaderos. Y la verdad que no estoy orgulloso de aquello, pero me daba exactamente igual. No le íbamos a hacer daño a nadie, pero sí que se entró en las casas echando puertas abajo. Si no te querían abrir la puerta, la puerta se echaba abajo y se entraba. Y se comprobaba si Gabriel estaba ahí o no estaba ahí».

Más tarde es cuando se dio cuenta de que Ana Julia, a quien definió como «la traidora que me provocó veneno por dentro», le estaba engañando. «Tienes el sentimiento de la traición... Me daban ganas de matarla, de hacerle daño. Cuando me entero le digo a la Guardia Civil que yo quiero verla, pero ellos no me dejan», afirmó.

«Si no te querían abrir la puerta, la puerta se echaba abajo y se entraba. Y se comprobaba si Gabriel estaba ahí o no» Ángel Cruz

Porque él, de primeras, confiaba ciegamente en Ana Julia. «Cuando la Guardia Civil me informa de que es una de las principales sospechosas, eso para mí es un alivio, porque yo estoy convencido de que si ella tiene algo que ver, Gabriel no va a estar mal». Incluso, ha revelado, se hizo «películas» en su cabeza. «Pienso que alguien la tiene que estar extorsionando a ella y le está pidiendo dinero, y que ella está haciendo todo esto para conseguir dinero».