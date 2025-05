Yenesi estalla contra el jurado de 'Tu cara me suena' y abandona el plató: «Esto no es 'La Voz' ni 'Operación Triunfo'»

Sin emitirse la gala de este viernes 30 de mayo de 'Tu cara me suena 12', ya se viralizado el momento de tensión protagonizado por Yenesi, quizá la escena más tensa de la historia del formato. Tanto es así que hasta el presentador, Manel Fuentes, salía horas antes de la emisión del programa a aclarar que pese a lo que se vería esa noche «está todo bien». «Es la primera vez que esto pasa en 'Tu cara me suena'. Ella entiende que está imitando bien y creo que le había puesto mucho corazón y en este momento su reacción fue esta, pero no hay más», adelantaba el presentador.

La actriz de 'Mariliendre' destaca como una de las favoritas del público en la presente temporada del concurso de imitaciones, pero no acaba de conseguir el reconocimiento del jurado. Nada nuevo en el formato, por otra parte. Desde las primeras temporadas hay un clamor generalizado de los espectadores en las redes sociales al ver cómo los jueces tienen predilección por los cantantes profesionales e infravaloran a otros perfiles de participantes, especialmente a actores y humoristas.

Melanie arrasa con Beyoncé

Así, en la octava gala del espacio de Antena 3, la imitación de Yenesi de Britney Spears en 'I love Rock n Roll' obtuvo solo 20 puntos de parte del jurado. Llovía sobre mojado y esta vez la intérprete explotaba contra Florentino Fernández, Lolita Flores, Chenoa y Àngel Llàcer por las valoraciones.

«Lo siento, se que es muy difícil... Pero creo que a nivel imitación, ni una sola semana, quizás una con Kate Ryan, no he imitado bien. El resto me he dedicado a imitar. Y creo que es de lo que va este programa». «Esto no es ni 'La Voz' ni 'Operación Triunfo'», replicaba la concursante. «Lo has hecho fenomenal», la consolaba Bertín Osborne al verla a punto de derrumbarse.

También Flo intentaba calmar las aguas en mitad del desconcierto de sus compañeros, que no se esperaban la reacción de la actriz. «Yenesi, no tienes que venirte abajo. Esto no es una cuestión de que lo hayas hecho mal o bien, tiene que ver con que la competencia es feroz. Hay veces que lo haces muy bien, pero hay otro que lo hace mejor». «¿Cuándo lo hago bien, si siempre quedo de las últimas?», cuestionaba la asturiana con frustración. «Todas las galas lo haces bien», recalcaba Lolita. El presentador, por su parte, le recordaba que «el público también vota».

«Por lo menos me quedo con los mensajes que me manda la gente desde casa todas las semanas. Que menos mal que me mandáis eso...», sentenciaba ella antes de marcharse del plató mientras el jurado seguía valorando a sus compañeros.

Chenoa lanzaba un mensaje a todos los participantes, aunque con una clara destinataria. «La competencia es feroz. Sois muy autocríticos con vosotros mismos, y hay que recordar que aquí nos venimos a divertir, a explorar... La puntuación no es tan tan tan importante. Entiendo el trabajo, pero somos mayorcitos para tener autocrítica y para saber que cuando vemos una actuación mejor que la tuya decir 'jolín, qué lastima me van a clavar el 4'. Yo he estado ahí sentada, me he comido un 4 y he dicho 'no pasa nada, la semana que viene muchísimo mejor'». Lolita, también invitaba «a dejar los números aparte y vamos a divertirnos».

Antes de proclamar a Melani ganadora indiscutible de la gala por su explosiva imitación de Beyoncé, el presentador, ya con Yenesi de vuelta en plató, también quiso reconocer el trabajo de los concursantes. «Es maravilloso ver a todos los artistas que estáis con nosotros, cómo lo sentís. Toda la sensibilidad a veces se expresa de una manera y a veces de otra, pero es fruto del talento y de darlo todo todas las noches». Pero, además, rompía una lanza a favor del jurado dando fe «de su profesionalidad, su cariño, su talante y de la dificultad que tiene estar ahí».