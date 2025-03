Telecinco veta a Arantxa del Sol de 'Supervivientes' tras su grave incidente con Ángel Cristo

Arantxa del Sol no volverá a aparecer en 'Supervivientes'. Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido despedir a la ex participante de las galas del 'reality' después de que desvelara durante el debate de 'Conexión Honduras' el grave incidente que protagonizó con Ángel Cristo antes de ser expulsada y mientras las cámaras no grababan. Así lo ha hecho saber el grupo audiovisual en un comunicado de prensa emitido este lunes 13 de mayo.

La mujer de Finito de Córdoba no quiso desvelar el motivo por el que se rompió su amistad con el hijo de Bárbara Rey, pero se veía obligada a dar explicaciones de lo que según mencionó Cristo en directo, había pasado en la lancha.

Así, desveló una llamada que le hizo a su marido Ana Herminia, la pareja de Ángel Cristo, cuando se anunció que ambos participarían en 'Supervivientes'. «Me sentí muy utilizada, y mi marido creo que también ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia, y yo por Ángel», comentaba.

'Supervivientes' tenía constancia del episodio

La buena relación que los dos concursantes mantuvieron las primeras semanas se rompió cuando Arantxa del Sol se enteraba por algunos compañeros en 'playa Limbo' que el hermano de Sofía Cristo había estado hablando de su vida privada. «Además también me cuentan cómo me había insultado». Sin embargo, no se atrevió a enfrentarlo. «Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no me podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil. Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso», aseguró.

La modelo explicaba entonces lo sucedido en la lancha. «Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido».

«No tuvo mayor importancia, si hubiera sido una agresión yo estaría fuera del programa mucho antes», llegó a decir tras marcharse del plató muy afectada y volver a entrar.

Unos hechos que corroboró la propia Sandra Barneda, pese a que por las críticas de la audiencia, Telecinco haya decidido finalmente tomar medidas drásticas sobre la participación de Arantxa del Sol en 'Supervivientes'. «La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido, en ese momento no había cámaras, es cuando terminó una gala. Se valoró este episodio, se le preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa; se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no».