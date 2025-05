Shakira irrumpe por sorpresa con un mensaje para Broncano que lo deja sin palabras: «Nos vemos pronto»

Un mes después de su estreno, 'La Revuelta' sigue dando que hablar prácticamente a diario. Tras su visita el pasado jueves junto a Berto Romero, Andreu Buenafuente escribía en un post de Instagram una aplaudida reflexión acerca del tira y afloja entre el programa de David Broncano y 'El Hormiguero'. «Como yo lo veo: no hay que competir. Se coincide pero no se compite. Lo que hay que hacer es un buen programa, comprometerse con el oficio, darlo todo, ser feliz haciendo feliz a la gente. Y ser buen compañero. Porque algún día, dentro de muchos años, estarás en tu casa sentado al lado de tus recuerdos y esbozarás una sonrisa. Ese el objetivo. Todo lo demás, se lo inventan los otros», reflexionaba el humorista y presentador catalán en su perfíl.

El propio Broncano ha reiterado en diversas ocasiones la misma idea que Buenafuente ha trasmitido: entre su programa y el de Pablo Motos no hay ninguna guerra, pues su única misión es entretener al público. No obstante, lo cierto es que el trasfondo social que subyace en la batalla televisiva entre los dos formatos más vistos de la tele ha llegado incluso a las páginas del diario británico 'The Times', una de las cabeceras más importantes del país.

Así, después de un fin de semana totalmente en el candelero, 'La Revuelta' regresaba a su horario habitual en La 1 este lunes 14 de octubre, arrancando la semana con una noche frenética y llena de emociones. 23 años después de petarlo con el 'hit' 'Yo quiero bailar', Sonia y Selena volvieron a cantarlo juntas en el escenario del Teatro Príncipe Gran Vía. Si la visita del dúo causó furor entre los asistentes, el patio de butacas terminó de enloquecer con lo que pasó después. Tanto como el propio Broncano.

Una noche llena de sorpresas

Ricardo Castella anunciaba la visualización de un vídeo de una seguidora dirigido al presentador. La espectadora en cuestión era Shakira, quien tenía un mensaje para el humorista. «Hola, David. A ver si nos vemos pronto por España en 'La Revuelta'. Por lo pronto, ahí te dejo con mi vídeo 'Soltera', a ver que te parece. Cualquier cosa me dices».

Cuando pudo recuperarse de la impresión, Broncano comentó socarrón que «tenéis que ponerme un límite de estímulos en un mismo programa».

23 AÑOS DESPUÉS, vuelven a cantar Sonia y Selena la de 'Yo quiero bailar'. #LaRevuelta



Qué ganas de unas salchipapas y subirme a un toro mecánico. pic.twitter.com/w12kuLstH8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2024

Sin embargo, faltaba todavía la traca final: un recorrido por videollamada por el Museo de las Cuevas de Altamira, y la visita de Paz Vega. La sevillana acudía para hablar sobre 'Rita', la película que dirige y que protagoniza.

Tras una interesante charla y convidar a la actriz a un plato de lentejas, Broncano procedía a las preguntas clásicas. Aunque Paz Vega adoptó un tono serio para responder a la de 'eres más machista o racista': «Es peligroso, porque admitir que eres un poco más machista es decir que el hombre está por encima de la mujer. Es admitir algo que es inadmisible. Creo que normalizarlo no está bien, yo creo que se puede hablar de otras cosas. Puede parecer que ser un poco machista o racista está bien».

«Es una pregunta impuesta por el presidente, con el que me junto todos los lunes», bromeaba el presentador, si bien acababa por darle la razón al argumento de la invitada. «A partir de ahora preguntaremos a los invitados si quieren que hagamos la pregunta. Ha venido Paz Vega a ponernos en nuestro sitio»