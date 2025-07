Me pasa con las Mitford como con Chaves Nogales. Ya lo he leído (ya las he leído), no me deis la vara sobre lo interesantes que son. La industria de las Mitford es tan cargante como la industria de Chaves Nogales. El mayor ... problema de 'Escandalosas' (Movistar+), serie sobre las hermanas basada en el libro de Mary S. Lowell, es que se parece más a 'Los Bridgerton' que a 'Retorno a Brideshead'. Divertida, trepidante. Nada aporta al conocimiento de las Mitford salvo que no sepas quiénes fueron. Quizá desasne a la vez que entretiene. Seguiré. Claro, que veo cualquier serie en la que salga Anna Chancellor ('Orgullo y prejuicio', 'The Hour', The Split'). Es Muv, la madre. A las Mitford se las disfruta más leyendo sus libros y sus cartas. No me ha decepcionado la serie porque no esperaba más. Sí espero que continúe con más temporadas porque, aunque teatral, se queda corta. Y no es peor que 'Todas las criaturas grandes y pequeñas' o 'Los Durrell'. 'Britanichucherías'.

Sí ha sido una sorpresa 'Lo mejor del domingo. La historia jamás contada de Ed Sullivan' (Netflix), documental de Sacha Jenkins sobre el legendario presentador. Lo de Ed Sullivan (1901-1974) es un repaso a su empeño por dar voz a los músicos negros. El documental se articula con escenas de archivo del show (dan un ritmo fabuloso a la hora y pico), con palabras de Harry Belafonte, Smokey Robinson y Berry Gordy (jefazo de la Motown), con entrevistas a Ed Sullivan y con su voz recreada en cosas que él mismo había escrito. Empezó como columnista de deportes y ahí ya criticó la segregación y la discriminación. En un partido de fútbol americano entre la Universidad de Nueva York y la Universidad de Georgia, esta exigió que un jugador negro no participara. Los otros lo aceptaron. Sullivan criticó en un artículo de 1929 que la Universidad de Nueva York permitiera la línea Mason-Dixon en su campo de juego. Llevó a músicos negros. Y los tocaba (parece de chiste, pero no lo es). Luchó por ellos. Harry Belafonte, que participó diez veces en el show, vio peligrar la primera. Se anuló por izquierdista y Sullivan se empeñó en su presencia. Cuando le decían que en el sur no se iba a ver el programa y que iban a perder patrocinadores, él sostenía que la gente protestaba en la calle, pero en sus hogares iban a ver a los increíbles artistas negros. En 1948 empezó el programa como 'Toast of the Town y se renombró 'The Ed Sullivan Show' en 1955. Pasó de columnista de deportes a columnista de Broadway y presentó unas galas anuales que un día retransmitió la CBS. Y ahí empezó su carrera televisiva. En su debut, las críticas televisivas instaron a la CBS a librarse de él. «¿Por qué sale Ed Sullivan en la tele?». Lo comparaban con el indio de los estancos o con un monolito de la Isla de Pascua. Recibió cientos de cartas felicitándolo por su valor. Por seguir a pesar de su discapacidad. No hagan caso a las críticas televisivas.

