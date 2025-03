Robbie Williams estremece al relatar los peores años de su vida: «Era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras»

La batalla más polémica entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' se le llevó de calle el programa de David Broncano, que ganaba el último round por tres puntos con la entrevista de la discordia, la del piloto Jorge Martín, el pasado jueves. Además, hacía pleno de victorias frente a su máximo competidor en el 'access prime time'.

Ante los últimos acontecimientos, Pablo Motos ha sacado toda la artillería para contraatacar: empieza diciembre con tres visitas internacionales. La primera, este lunes 2, la de Robbie Williams. El afamado artista británico estrena el 1 de enero de 2025 'Better man', una película semibiográfica que explora las experiencias que lo convirtieron en una de las figuras más populares de la música y los demonios con los que luchó tanto dentro como fuera del escenario.

.@robbiewilliams nos presenta “Better Man”, la película sobre su vida que se estrena el 1 de enero en cines #RobbieWilliamsEH pic.twitter.com/kFRj9e1A5N — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 2, 2024

Igual que el apoteósico recibimiento que le brindó el público presente en el plató del programa, el filme «va a ser un acontecimiento», afirmó Motos a modo introductorio. «En este momento en el que hay tanto postureo y falsedad, ver una película con tanta verdad te reconcilia con el ser humano», prosiguió antes de darle paso al invitado.

Por su parte, Robbie Williams abrió apetito, con total efectividad, acerca de 'Better man'. «Todo empezó en 1974 cuando nací. La verdad es que he tenido una vida muy intensa, muy activa e inusual desde los 16 años. Llegué a la fama y desde entonces he tenido que gestionar eso, con adicciones a las drogas, malos amigos, malos managers, compañías de discos raras, malas decisiones, con y sin amor, sin autoestima, odiándome a mi mismo, con una vida interior bastante complicada… Yo creo que todas las personas queremos ser vistas, oídas y que nos quieran. Esa es básicamente la historia que cuenta la película, la de un ser humano que quiere que lo quieran».

Robbie Williams, interpretado por un mono

Uno de los aspectos más llamativos del 'biopic' es que al artista lo interpreta un mono, una metáfora con un sentido claro. Tal decisión creativa obedece a que «a las personas se nos ha olvidado que básicamente somos animales solo por ponernos ropa, tener calefacción o tener mano la comida y la bebida», explicó. Por esa razón, «que yo salga como un mono en la película nos recuerda a todos esa idea de que en realidad todos somos animales».

Y surte efecto. Según el presentador, «ver al mono en ciertas situaciones te rompe el corazón, te quiebra». «Espero que efectivamente les conmueva, porque en los primeros 45 minutos de la película sale mi lado gamberro y qué divertido todo, pero el resto es como 'Trainspotting' combinada con depresión y ansiedad. Pero creo que los que ven la película lloran de forma positiva».

El presentador quiso profundizar en la complicada vida de Robbie Williams desde que siendo adolescente le llegara de golpe el estrellato al formar parte de la banda Take That. Si la fama es difícil de lidiar, experimentarla de forma tan prematura lo llevó a sumergirse en un pozo de destrucción. «Caí en un alcoholismo desatado y desde luego también en la adicción. Pero cuando tienes 20 años no se hablaba ni de adicciones, ni de depresión, ni de ansiedad. Simplemente ahí estabas. Tenía 19 años cuando pensé por primera vez ‘tengo un problema’. Luego, sin embargo, lo enterré», reveló.

Además, pasó de ser tremendamente rico a acabar endeudado hasta las cejas. «Debía 400.000 libras. Cuando me fui del grupo, tenía 1,2 millones. Después llevé a juicio a mi compañía de discos y tuve que pagar un millón y medio. Con 21 años era alcohólico, drogadicto y debía 300.000 libras», relató con plena sinceridad.

Mientras él estaba destruido, sus compañeros del grupo seguían triunfando. Pese a ello, aseguró que no sentía nada. «La cocaína te anestesia, pero al mismo tiempo te destruye. Yo aproveché toda la sensación de confianza increíble. En ese momento tenía visión de túnel, solo veía el éxito, pero mi vida era un desastre».