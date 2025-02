'La Revuelta' se lleva todos los aplausos gracias a un conmovedor gesto hacia Valencia: «Haremos todo lo posible para que esto se recuerde»

RTVE arrancó la semana este lunes 4 de noviembre continuando con el despliegue sobre las devastadoras consecuencias de la DANA en Valencia, a poco de cumplirse una semana de la catástrofe. Los servicios informativos ocuparon casi toda la parrilla de la cadena pública, aunque en la franja del 'access prime time' volvió el entretenimiento de la mano de 'La Revuelta'.

Tras cancelar las dos últimas entregas,David Broncano y su equipo retomaron el programa desde el Teatro Príncipe Gran Vía con la promesa «de hacer todo lo posible por ofrecer un pequeño respiro dentro de tanta tristeza». «Ojalá sirva, aunque sea por un rato», publicó el programa en sus redes sociales.

❤️ Un abrazo a toda la gente que está sufriendo la catástrofe de la Dana, y todo nuestro agradecimiento y respeto a todas y todos los que estáis ayudando del modo que sea.



Ayuda: https://t.co/aMWV3CIlZx pic.twitter.com/wYSzgxO9O3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 4, 2024

Por esa misma razón, a comienzos de la noche Broncano, después de mandar un abrazo a los valencianos, aseguraba que «no voy a dar mucho la chapa de esto, porque la gente a la que más le afecta no estará viendo la televisión». «Aún así, si mañana alguien ve un trozo del programa aunque sea en el móvil en mitad de las palas y los cepillos, que sepáis que nos acordamos», proseguía comentando, con el «bombo a media asta» y un 'Fuerza, Valencia' escrito en el icónico instrumento de de 'La Revuelta'.

Además, el cómico se dirigía a las víctimas con una promesa. «Haremos todo lo posible para que esto se recuerde y el drama que están viendo no se quede ahí. No ahora solo, sino dentro de unas semanas y algunos meses, que será el momento más importante».

El llamamiento de 'La Revuelta' a la donación

Y seguidamente explicaba por qué habían decidido no darle demasiado bombo a la tragedia. «Hemos dudado por la mañana sobre qué hacer, si parar o no, cómo hablar del tema o hacer algo apropiado con lo que está pasando. Pero luego hemos pensado que la forma de gestionar el dolor son muy distintas. Entendemos que habrá gente a la que no le apetezca reírse, ni ver el programa, pero a la que quiera despejar la cabeza, lo intentaremos conseguir con las herramientas que tenemos, que son pocas», esgrimía Broncano.

Pese a todo, 'La Revuelta' habilitaba a un QR para que los espectadores que así lo desearan ayudaran económicamente a los afectados por la catástrofe mediante donaciones. «5 euros, 10.. Todo ayuda», insistía el de Jaén.

«Y aparte, hacer el programa, que prácticamente es lo poco que sabemos hacer en la vida», concluía para dar comienzo al 'show' del invitado, Miquel Montoro, el joven 'youtuber' conocido por su activismo sobre el cuidado del mundo rural y que saltó a la fama en 2019 con su archiconocido '¡Hostia, pilotes!'.