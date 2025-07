Raquel Mosquera reaparece con «nueva cara para desvelar qué hay tras su evidente cambio físico

Raquel Mosquera sigue siendo un personaje muy querido en el mundo del corazón. La viuda de Pedro Carrasco ha pasado numerosas subidas y bajadas en las últimas décadas, especialmente desde que el que fuera gran boxeador falleció. Se casaron teniendo ella apenas 26 años y es un amor que la marcó para toda la vida, según sus propias palabras. En este tiempo Mosquera ha sorprendido con sus múltiples cambios de looks y de estilismos, pues no en vano se dedica al mundo de la estética.

En 'TardeAR' (Telecinco) ha reaparecido en televisión para responder a los numeroso comentarios, entre ellos muchas críticas «que van a hacer daño», sobre su aspecto físico actual, pues en sus perfiles sociales muestra fotos suyas y selfies. Es así que Frank Blanco la ha presentado diciendo que se iba a ver por primera vez «la nueva cara de Raquel Mosquera». ¡Y dicho y hecho! Llegó con una máscara y ha terminado mostrando a la audiencia cómo luce en estos momentos.

Sobre qué hay tras sus facciones, »mucho cuidado, mis tratamientos, mi botox y mis cuidados, como no puede ser de otra manera. También hay mucho de genética, ojo, y que en el centro de belleza tengo opciones para lucir así de radiante, la verdad», ha referido. Sobre su forma física, ha echado balones fuera, afirmando que siempre «puedo estar más o menos gorda y delgada pero me cuido mucho la cara».

Le han preguntado cómo gestiona los comentarios que la gente le hace en redes sociales. Estos han sido especialmente crueles por esos selfies que va compartiendo. Ella ha hablado alto y claro al respecto: «Yo jamás he sido una persona acomplejada, la verdad, me veis aquí al natural, pero cuando alguien dice algo feo, es que ni me entra y me sale, ¡es que ni me entra por el oído!».

Sobre otro de sus secretos de belleza, utilizar una aplicación en el móvil «con la que lo que hago es jugar. Cuando ya he terminado la jornada de trabajo, tomo las fotos que he ido haciendo y voy experimentando: el pelo más o menos largo, me afino la cara, me pongo más morena… ¡Me divierto mucho!».

Para terminar de ilustrar todo esto, ha dado una especie de lección magistral a Bibiana Fernández, laque estaba en plató. «Primero cómo haces las fotos. Desde arriba siempre estiliza más. Luego te llevas la imagen a la app y ya vas decidiendo los cambios que quieres hacer. ¡Mira el resultado!», le ha dicho a la colaboradora. Fernandez, al verse tan cambiada, se ha encantado a sí misma: «¡Ni me toques! ¡Déjame así!».