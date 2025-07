Patricia Pardo explota y le canta las cuarenta a Juana Rivas y a su entorno por lo ocurrido con los medios

Este viernes si no ocurre nada, el hijo menor de Juana Rivas será entregado a su padre, Francesco Arcuri. Así, tras el «circo mediático», tal y como calificó Joaquín Prat, que se vivió hace un par de días, todo hace presagiar que lo que se vivirá esta próxima cita será muy distinto. Precisamente, sobre la próxima entrega se ha hablado en 'Vamos a ver' (Telecinco), en donde Patricia Pardo ha explotado contra Juana Rivas y su entorno por lo ocurrido con los medios de comunicación.

«Hasta ahora no ha habido ni una sola resolución ni en España ni en Italia favorable a Juana Rivas y los datos son los que son y no se van a ocultar a nadie», comenzaba diciendo la presentadora de 'Vamos a ver'. «Aquí siempre hemos pretendido contarles la verdad, actuar con diligencia, objetividad y profesionalidad. Por supuesto, para nosotros las víctimas para nosotros son esos dos niños», puntualizaba Patricia Pardo que seguidamente lanzaba su deseo de cara a la entrega de este viernes del hijo menor de Rivas.

«Yo solo espero que mañana, las cosas se hagan como se deben hacer, lo que vivimos aquí ese día fue un auténtico disparate», afirmaba la periodista del matinal de Telecinco que inmediatamente explotaba al recordar lo ocurrido con la prensa. «Y lo que es horrible también para nosotros, los medios de comunicación, es que nos quieran hacer responsables a nosotros. Pero, ¿qué responsabilidad nos estáis contando que tenemos nosotros cuando nos filtran el punto de encuentro, cuando pretendemos hacer lo mejor posible nuestro trabajo y lo que hacen ¡es ponernos delante al niño!», exclamaba Patricia Pardo indignada. «200 metros de paseíllo con ese niño y ella de espaldas y diciéndole en la puerta di lo que tienes que decir. ¡Hombre, por el amor de Dios!», clamaba la presentadora de 'Vamos a ver' que seguía con su acalorada intervención.

«De verdad, ¿tan malo somos los periodistas, que no somos padres ni madres y queremos lo peor para Juana Rivas?», No es así, no es verdad, y no es justo para los compañeros», manifestaba Patricia Pardo ante las cámaras del matinal de Telecinco que se tuvo que morder la lengua cuando se iba a lanzar a predecir lo que iba a ocurrir el viernes.

«Mañana me temo que... No sé, no voy a adelantar... Yo confío de los profesionales, de los que no me fío son de las personas que han llevado al atolladero a Juana Rivas», sentenciaba Patricia Pardo en 'Vamos a ver'.