Audiencias TV noviembre: Ni 'Gran Hermano' ni 'La isla de las tentaciones' evitan la caída de Telecinco

Telecinco arrancó el mes con sus mejores bazas como el estreno de la nueva temporada de 'Gran Hermano' y 'La islas de las tentaciones' y los últimos golpes de 'Supervivientes all stars', pero ni con esas ha conseguido remontar las audiencias de noviembre. La ... cadena de Mediaset cosechó un 9% de cuota de pantalla, según datos de Dos30' sobre cifras de Kantar Media, alejándose así de La 1, que ocupa la segunda posición del ranking con un 12,3%. La televisión pública sigue recortando así distancias con Antena 3, que se mantiene líder por decimosexto mes consecutivo con un 13% de cuota.

La lucha por el liderazgo de este mes no ha estado muy reñida, como tampoco el pique entre La 1 y Antena 3 en el access prime time. La batalla de 'El Hormiguero' y 'La Revuelta' durante noviembre concluye con Pablo Motos de nuevo como ganadora con un 15,5% y 1.962.000 frente a David Broncano, con un 13,4% y 1.589.000 fieles. Además, el programa de Trancas y Barrancas es el cuarto formato más visto de la televisión este mes, por detrás de 'Pasapalabra' (20,3% y 2.073.000), los informativos de Antena 3 con Sandra Golpe al frente (23,9% y 2.199.000) y los informativos de la misma cadena presentados por Vicente Vallés (18,6% y 2.230.000).

Si algo demuestra Antena 3 es que la apuesta por una parrilla estable con rostros asentados y sin grandes modificaciones puede dar efecto. De ahí que 'La ruleta de la suerte' siga siendo también uno de los formatos más vistos del mes (21% y 1.486.000) y que lleva casi veinte años en emisión ininterrumpida en la cadena. Algo muy distinto a lo que vive actualmente Telecinco. La cadena de Mediaset decidió modificar sus tardes, una decisión que no es nueva, al menos durante las dos últimas temporadas, y decidió reformular esa franja añadiendo un nuevo formato diario del universo de 'Gran Hermano' presentado por Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, no dio buen resultado y tras solo cuatro emisiones la cadena decidió cancelarlo. La apuesta por 'La isla de las tentaciones' y la decisión también de desmembrarla en tres programas semanales, otra novedad en la parrilla, ha hecho que sea el formato más visto de la cadena este mes (12% y 1.366.000), seguido de 'Gran Hermano' (12,5% y 713.000) y 'Bailando con las estrellas' (12%), que celebró el sábado su gran final.

Las cifras del prime time de Telecinco son números que se distancias cada vez más de La 1, que este mes ha contado con grandes bazas, aunque sin su arma tantas veces imparable como es el deporte. Con la recta final de 'Masterchef celebrity' (14,5%) o el estreno de 'Hasta el fin del mundo' (14,3%) han conseguido crecer algo más en el prime time con respecto al mes pasado, contando además con el éxito de 'Ena', la nueva ficción de RTVE sobre la vida de la reina Victoria Eugenia, que consiguió un 17% de cuota de pantalla en su estreno y 1.331.000 espectadores. En cuanto a ficción, lo nuevo de La 1 quita el trono de 'Sueños de libertad', aunque se mantiene con respecto a su camino cosechado hasta ahora (14,3% y 1.224.000), y queda así por delante de 'La Promesa' (12% y 958.000).

Los informativos siguen siendo otra de las claves para las audiencias aunque este mes tampoco hay apenas novedades. Antena 3 sigue liderando los informativos con 19,4% y 2.028.000 espectadores, por delante del 'Telediario' de La 1, con un 13,9% y 1.453.000 fieles. Telecinco ocupa el tercer puesto con un 8,2% y 845.000 seguidores y La Sexta se queda a menos de un punto de alcanzarle con un 7,6% y 670.000.