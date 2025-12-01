Suscríbete a
ABC Premium
Boletín del día
Escucha las noticias de este lunes 1 de diciembre

Audiencias TV noviembre: Ni 'Gran Hermano' ni 'La isla de las tentaciones' evitan la caída de Telecinco

La cadena de Mediaset firma un 9%, alejándose aún más de La 1 (12,3%), que recorta distancias con Antena 3 (13%), que sigue imbatible con el liderazgo durante 16 meses consecutivos

Audiencias TVE octubre: La 1 recorta distancias con Antena 3

'La isla de las tentaciones'
'La isla de las tentaciones' Mediaset
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Telecinco arrancó el mes con sus mejores bazas como el estreno de la nueva temporada de 'Gran Hermano' y 'La islas de las tentaciones' y los últimos golpes de 'Supervivientes all stars', pero ni con esas ha conseguido remontar las audiencias de noviembre. La ... cadena de Mediaset cosechó un 9% de cuota de pantalla, según datos de Dos30' sobre cifras de Kantar Media, alejándose así de La 1, que ocupa la segunda posición del ranking con un 12,3%. La televisión pública sigue recortando así distancias con Antena 3, que se mantiene líder por decimosexto mes consecutivo con un 13% de cuota.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app