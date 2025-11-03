Sandra Barneda, decepcionada con Pablo Motos por sus palabras sobre 'La isla de las tentaciones': «Me dolió lo que dijo»

Tras meses de palos de ciego en su programación, Telecinco vuelve a apostar este otoño por 'La isla de las tentaciones', uno de sus 'realities' estrella, para seguir compitiendo en las audiencias. A pesar de que estaba previsto que esta última, la ... que será la novena edición del exitoso programa, se estrenara a principios de 2026, la cadena de Mediaset ha decidido adelantar su regreso ante la fuerte caída de datos en los últimos meses.

Será este lunes 3 de noviembre cuando la nueva temporada arranque, una vez más liderada por Sandra Barneda, que acompañará a las cinco nuevas parejas —Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena, y Darío y Almudena— hacia «el despertar de la tentación». Entre las grandes novedades del formato producido por Cuarzo Producciones se encuentra la triple entrega semanal, con emisión también los martes y los miércoles.

El objetivo parece claro: repetir el éxito de la última entrega con el fenómeno viral de Montoya. Y es que, a pesar de que hace tiempo que Telecinco no consigue rivalizar en el 'access prime time' con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta', la única apuesta que ha funcionado a la hora de plantar cara ha sido llevarse el reality de parejas a esta franja horaria. Con ello logró hacer competencia incluso al programa de David Broncano, que perdió parte de su audiencia más joven durante la emisión de la octava edición.

Eso lo sabe bien Sandra Barneda, que estará al frente de las tres entregas semanales. Todas ellas se emitirán una vez más a partir de las 21.45 horas, justo en el momento en el que comienza 'La Revuelta', conscientes de que esto servirá para arrebatarle algunos espectadores al programa estrella de La 1. De ello habló hace unos días durante la presentación del programa, así como de las críticas y elogios que ha recibido por parte de compañeros de profesión.

Los elogios de Sandra Barneda a David Broncano por su reconocimiento a 'La isla de las tentaciones'

'La isla de las tentaciones' regresa ahora al 'access prime time' de Telecinco, como una de las grandes apuestas de la cadena. En su anterior edición, esta decisión ya hizo daño a los rivales de otras cadenas, como es el caso de David Broncano, que no dudó en hablar hace meses del perjuicio que les había ocasionado su emisión. «Es adictivo, se nos va la gente», dijo en una ocasión, mientras que también reconoció que, cuando creían que «lo teníamos controlado con 'El Hormiguero'», llegó también el reality de parejas para complicarles las cosas.

Sobre ello se ha sincerado Sandra Barneda, que insistió en que «no solo a Broncano» le han «dado un disgusto». «A más de uno, a todos los que están ahí compitiendo. Espero que 'La isla de las tentaciones' sea un gran competidor», reivindicaba la presentadora.

Para la periodista, Broncano es «un tío fantástico» y reconoció que ha sido «muy generoso» con 'La isla de las tentaciones': «El año pasado tuvo la generosidad de felicitarnos por ganarle en un momento de éxito total. Es como tiene que ser. Otros describen 'La isla de las tentaciones' de otra forma y lo tiran por lo bajo».

Sandra Barneda, durísima contra Pablo Motos tras sus críticas a 'La isla de las tentaciones'

Con este dardo, Barneda se refiere a las críticas que Pablo Motos, conductor de 'El Hormiguero', le dedicó al programa hace ya varios años. Durante una entrevista en un pódcast en 2021, el presentandor valeciano tachó al espacio de ser «un programa porno»: «Tú no puedes competir contra un bajo instinto. La gente siempre se irá al programa que tenga el peor instinto de todos. Esos son los programas agresivos y yo hago un programa blanco».

Estas palabras no le gustaron nada a Barneda, que no ha dudado en responder ahora a ellas. «Me dolió que Pablo Motos dijera que es muy difícil competir contra la pornografía. Eso no me gustó», señaló con dureza la televisiva, asegurando que «la competencia es sana» y lo que no lo es «es descalificar un programa».

Ella, por su parte, solo tuvo palabras de apoyo para Motos, con el que insistió en que no tiene problemas para hablar «tranquilamente»: «Yo de su programa digo que es un éxito, porque hacerlo durante tantos años es un mérito. Se lo curran mucho, pero 'La isla de las tentaciones' también».

«Que nos califique de eso porque le hacemos pupa... A mí me dolió como compañera de la misma profesión. Se equivocó y creo que él lo sabe, porque es un tío muy inteligente», reflexionó la presentadora, que considera que hay que ser más respetuosos en el sector de la televisión. «Nos tenemos que felicitar entre nosotros, como me han felicitado otros compañeros, vean o no 'La isla de las tentaciones', porque todos saben que detrás hay mucho trabajo y desmerecerlo no merece la pena», sentencia.