Netflix explica a sus suscriptores qué cambia tras la compra de Warner Bros: «Por el momento ambos seguirán de forma independiente»

Netflix ha explicado a sus suscriptores qué pasará tras la adquisición de Warner Bros anunciada esta semana y si cambiará o no algo. Según se desprende de un comunicado lanzado por la compañía de entretenimiento, con esta operación se podrá acceder a un « ... catálogo único, que reunirá algunas de las franquicias más queridas». Entre ellas, nombran a «'Harry Potter', 'Friends', 'The Big Bang Theory', 'Casablanca', 'Juego de tronos' y el 'Universo DC'.

Al quedar «algunos trámites pendientes» antes de cerrar el acuerdo, «por el momento no habrá ningún cambio», han añadido desde la plataforma. «Ambos servicios de streaming seguirán funcionando de forma independiente», han reiterado. Entre las citadas cuestiones por resolver se encuentran «las aprobaciones por parte de los organismos reguladores y de los accionistas», han apuntado.

Desde la compañía han insistido en que son conscientes de que los usuarios pueden tener preguntas. Así, para resolverlas, remiten a los suscriptores al centro de ayuda.

«Nos pondremos en contacto cuando tengamos más información que compartir. Mientras tanto, esperamos que sigas disfrutando de todo el contenido disponible en tu plan de suscripción donde quieras, cuando quiera», han finalizado la nota, en la que han agradecido a sus usuarios elegir Netflix.

Netflix, la mayor plataforma mundial de distribución digital, acordaba esta semana comprar los estudios de cine y televisión y la división de emisión digital de Warner Bros. Discovery por 72.000 millones de dólares. A esto se sumaban otros algo menos de 11.000 millones de deuda, lo que daba un montante total de la operación en el entorno de los 83.000 millones. La oferta, que valora cada acción en 27,75 dólares, se impuso a las propuestas de Paramount y Comcast tras una puja que ha tensado al sector durante semanas. Informa David Alandete.