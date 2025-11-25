'La isla de las tentaciones' y su noche más tensa: ataques de ansiedad, atención sanitaria y una bronca

Montoya marcó un antes y un después en 'La isla de las tentaciones' (Telecinco). Así, esta temporada tenía un importante objetivo por delante, superar las marcas que registraron las emisiones de su anterior edición. Un hecho que, a priori se antojaba complicado, pero ... que en su última gala el formato subió las apuestas con una noche de lo más desenfrenada. Hubo de todo: ataques de ansiedad, abandonos e, incluso, una fuerte bronca entre la madre de uno de los concursantes con la novia de este.

'La isla de las tentaciones' ya se preveía 'calentita' por las imágenes que había adelantado el programa de Telecinco y, desde luego, que fue así. Sobre todo, cuando Sandra Barneda, presentadora del espacio, le enseñaba a las chicas las imágenes de sus novios con sus respectivas tentadoras.

El 'palo' más duro de la noche se lo llevó Almudena que tuvo que ver cómo su novio desde hace once años se enrollaba con su tentadora. «¡Me quiero ir a mi casa! Qué pena que España vea esto. Me está dando pena y asco. Yo creía en el puto amor. ¡Me quiero morir!», clamaba la concursante de 'La isla de las tentaciones'. «Sandra, ayúdame a gestionar esto, que tú sabes más de la vida», le suplicaba la joven echa un mar de lágrimas a Sandra Barneda. «Respira, por favor», le pedía la presentadora a la participantes que no encontraba consuelo.

«¡Me has destrozado, ¿qué has hecho, Darío? Qué vergüenza que mi madre me tenga que ver así. El cielo está llorando por ti, te vas a arrepentir toda tu vida. Disfruta, que yo voy a disfrutar a mi manera, sin faltarte al respeto», manifestaba Almudena que poco después tuvo que salir y ser atendida por los servicios médicos de 'La isla de las tentaciones' ante el ataque de ansiedad que sufría.

Una mala noche para las chicas de 'La isla de las tentaciones'

Sin embargo, no fue la única de las concursantes que pasó un mal rato con la tablet de Sandra Barneda, ya que tanto Mayeli, Helena y Claudia no pudieron soportar el ver a sus respectivos novios con sus tentadoras e, incluso, intentaron abandonar la hoguera para salir corriendo a la villa de los chicos.

Noticia Relacionada Mis okupas son unas brujas: Los propietarios de una vivienda okupada denuncian «brujería» contra ellos Mari Carmen Parra «Es una salvajada», manifestó Nacho Abad, presentador del programa de Cuatro, al conocer las «graves» maldiciones que recibían los propietarios

Pero la velada no quedó aquí y la madre de Juanpi tuvo un fuerte 'encontronazo' con su nuera que se había enterado en 'La isla de las tentaciones' que su novio le había puesto los cuernos en un viaje a Granada. «Llevo meses con una cornamenta y me acabo de enterar. ¡Tú sabes lo que ha soltado tu hijo por la boca de mí! ¡Me da vergüenza tu hijo!», le espetaba Sandra a la madre de su novio que cuando la vio con su tentador se la devolvió. «Imágenes horrorosas. No me gusta ver esto. No la estoy reconociendo, porque para mí era una persona tímida, buena... Como se suele decir, una mosquita muerta», declaraba la mujer ante las cámaras del 'reality' de Telecinco provocando un fuerte encontronazo, en el que la concursante, incluso, perdió los papeles. «A mí me hablas bien», la paró la madre de Juanpi intentando zanjar la trifulca.