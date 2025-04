Kiko Jiménez anuncia que abandona 'Supervivientes' tras cargar contra el 'reality': «Estoy hasta los c***»

«Unas imágenes comprometedoras». Esa era la frase más repetida desde la mañana en Telecinco, que cebaba ya en 'Vamos a ver' que en 'Supervivientes All Stars' se había producido un acercamiento entre dos concursantes. Claro, el asunto era que el hecho de que todas las chicas tuvieran pareja hacía pensar al telespectador que unos 'cuernos' podrían haberse producido. Ya en la gala, Jorge Javier Vázquez, presentador del 'reality', también advertía de las imágenes que finalmente mostraban a Sofía Suescun y a Bosco de noche y juntos en la orilla, aunque tampoco se percibía nada que pudiera dar que pensar que hubiera pasado algo entre ellos. Sin embargo, el vídeo encendió a Kiko Jiménez, pareja de la 'superviviente', que pilló un tremendo cabreo por el menosprecio que el concurso hacía continuamente de Sofía.

«¡Ya estoy un poco hasta los cojones!», espetaba Kiko Jiménez a Jorge Javier Vázquez que le preguntaba por los motivos de su cabreo ante las cámaras de 'Supervivientes All Stars'. «De que se le intente dejar a una tía que es una jabata, que es una 'superviviente' 10, que hace las pruebas pero como nadie, que todo el tiempo con los tonteos y las tonterías infravalorándola, ¿sabes?», exponía el exconcursante de la última edición de 'Supervivientes'. «Que le falta tontear con Alejandro y con Jorge como si ella fuera la que monta los vídeos y la que decide qué contenido se va a poner. ¡Ya está bien!, que no ha pasado absolutamente nada», se quejaba el colaborador que terminaba su discurso exclamando: «¡Sofía ganadora!, porque se lo merece porque es la mejor superviviente».

[Anabel Pantoja explota contra sus compañeros de 'TardeAR' y 'Vamos a ver': «Es lamentable»]

«Este enfado, ¿qué es? ¿Contra la organización, el programa?», le preguntaba directamente Jorge Javier Vázquez a Kiko Jiménez. «A ver, este enfado es contra el mundo en general, es que ya estoy un poco cansado porque lo que tiene es una bonita amistad con Bosco porque yo los veo y son súper amigos y que se quiera crear como ese ambiente para ver si yo me pongo celoso, cuando llevo cinco años con ella, que pasamos 24 horas juntos, que tenemos un montón de comunicación, que estamos super enamorados, que yo no me voy a poner celoso por verla hablar con otro compañero», manifestaba airado el novio de Sofía Suescun en el plató de 'Supervivientes All Stars'.

Imagen del mensaje que Kiko Jiménez ha dejado en sus historias de Instagram para comunicar su abandono de 'Supervivientes'.

Sin embargo, todo no estaba dicho porque poco después a través de sus redes sociales Kiko Jiménez comunicaba que abandonaba 'Supervivientes'. «Desde aquí comunico que no voy acudir más a los platós de 'Supervivientes', no voy a contribuir con intentos de 'fake' carpetas infravalorando el concurso de Sofía», empieza diciendo en la publicación el colaborador. «Ya me he cansado de tener que aguantar en el plató que intenten vender tonteos con unos y con otros inexistentes cuando eso no lo hacen con ningún otro concursante», termina manifestando Kiko Jiménez en el mensaje con el que pone, de momento, punto y final a su relación con el 'reality' de Telecinco.