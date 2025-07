Jose Manuel Parada desvela cómo ha vivido el Orgullo Madrid: «Mi mamá me enseñó que había que comer de todo… ¡y le he hecho caso!»

Cuando Parada está en el plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) todo puede pasar. De repente surge un tema, se está tratando algo en concreto, y el conocido presentador de televisión abre la boca y sube el pan, que se dice popularmente. Esta tarde lo ha vuelto a hacer y ha dejado sin palabras a todos los presentes y seguramente a más de uno que seguía el programa desde casa. La primera escandalizada ha sido SonsolesÓnega, que no daba crédito a lo que salía de la boca del tertuliano…

Todo ha ocurrido cuando hablaban de una nueva polémica entre Paulina Rubio y su ex, Colate Vallejo Nájera. Han conectado con un periodista mexicano y han comenzado las bromas y picardías entre unos y otros. La conversación se ha ido enrevesado y se ha convertido en una especie de confesión de José Manuel Parada sobre sus tendencias sexuales, llegando a afirmar que es «pansexual». «¿Pan qué?», ha preguntado Sonsoles Ónega. El presentador, entre bromas, y ante las muecas y comentarios de esta y de Isabel Rábago, ha llegado a decir: «Es que vosotras sois muy antiguas. En estas fiestas del Orgullo en Madrid vi a un joven que llevaba un cartel que decía 'Mi mamá me enseñó que había que comer de todo… ¡Y le he hecho caso!».

Ante tal afirmación, las sonrisas picaronas y las risas y un Parada que, ante las reacciones, ha seguido con la broma. «Por supuesto, siempre y cuando esté limpio», ha dicho. A esto, el periodista que estaba desde la conexión en directo en México ha añadido: «Y siempre hay que lavarse los dientes después de comer, muy importante. ¡No lo olvides!».

José Manuel Parada ha explicado que ha vuelto a acudir a estas fiestas que ya son un imprescindible de la capital. «Lo he pasado genial y yo es que voy siempre, todos los años», ha especificado. Sonsoles Ónega, que seguía sin dar crédito a los comentarios que se estaban haciendo, ha conseguido finalmente hacerse de nuevo con el control del programa y han abordado lo que está sucediendo entre la cantante Paulina Rubio y su exmarido, con lo que empezó todo esto.

Este 10 de julio han tenido que verse las caras la cantante y el empresario en un juicio telemático. Según parece, ha sido por la acusación de secuestro que ella puso contra él, afirmando que había tratado de llevarse a su hijo. «Esto no va a llegar a a nada, porque tienen custodia compartida», ha afirmado el periodista mexicano.