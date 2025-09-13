José Luis Moreno: «La corrupción se ha hecho nuestro pan de cada día y la presunta delincuencia con togas y uniformes nos rodea»

José Luis Moreno ha vuelto. Y ha vuelto para hablar, para contar su verdad. Hasta ahora habían sido otros los que habían contado su paso profesional como productor así como los últimos asuntos en los que se ha visto envuelto. Acusado de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, falsificación documental, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, e imputado en el llamado caso 'Titella', no ha perdido su capacidad de reinventarse. Ahora se ha volcado en TikTok, donde combina reflexiones variadas con improvisados 'free tours' por su propia mansión. También para hablar de 'Toma Moreno', una docuserie con Womack Studios y La Goota Entertainment que presenta en el South International Series Festival donde el productor y artista se pone por primera vez delante de la cámara para hablar sobre su vida y contar su verdad.

Ha pasado por alguna que otra situación complicada recientemente ¿Cómo está después de todo lo que ha pasado?

Si te digo que era fácil, no te estaría diciendo la verdad. Si te digo que ha habido momentos durísimos, es así. Pero sufría más por los míos que por mí mismo porque la serenidad ha sido mi guía. La prueba es que la gente se me acerca por la calle porque creen que estaba muerto y enterrado: «Qué bien está, ¿qué se ha hecho?» Pero vivir, no. Para ver un espectro, mejor no ver nada.

Hacía tiempo que no le veíamos... Vuelve usted con 'Toma Moreno', una docuserie de su vida.

Bueno, yo creo que todo lo que nace es hermoso. Un niño, una salida del sol y un proyecto. Que sea 'proyectazo' dependerá mucho de vosotros, del público y de si la productora, que seguramente son gente joven y maravillosa, ha acertado bien el contenido. Así que lo demás es la maravillosa incógnita que rodea siempre los nacimientos de las cosas que hacemos los artistas.

Cuénteme sobre él

El proyecto está prácticamente terminado, que es una recusería. Esto lleva a producciones grandes que quieren que se haga también la serie, la serie de mi vida. Yo, ya sabéis, aunque soy muy jóvenes, que no soy muy de prensa ni de este tipo de cosas, pero creo que París bien vale una misa. Esta productora es muy joven, es muy pugnada. Vinieron con el interés de la serie, no mía, sino de mi serie, pero no de mi vida. Era 'Globe and Darkness', la que decían que no existía, que yo cobré 30 millones por un minuto. ¿Yo 30 millones cobro por un minuto? Dijeron que había cobrado eso. Llevamos al juez 12.000 minutos grabados con cuatro cámaras y cinco drones. Dijeron: «no, ya lo sabíamos», pero seguían con el tema. Porque la corrupción se ha hecho el pan nuestro de cada día y la presunta delincuencia con togas y uniformes nos rodea. Vamos a pelearla siempre con el buen humor, con la sonrisa, pero con la fuerza impenitente de la razón.

¿Por qué ha decidido ahora mismo dar este paso de plantear su vida en una serie documental?

Pues realmente, como yo creo que mi vida tiene el interés mayor o menor de cómo se proyecte, porque creo que la vida de cualquiera es muy interesante siempre. En este caso, es el gusto de un agente joven de la productora, que son dos, la Gota y el Mac, que me abordan felizmente para hacer la serie, tomar la serie que no existía y que le invadimos al presunto juez. Le dimos los 12.000 minutos y todo lo que sea, y nos dijo: «ya sabemos, ya sabemos, que es una gran serie». Entonces, ¿usted qué hace? Que se la tome y sea un hombre de verdad. Soy muy franco, he sido comunicador toda mi vida y ahí está la gente para quererme o odiarme, pero desde la sinceridad.

¿Quién es José Luis Moreno?

Nada, un ser humano normal y corriente, absolutamente doméstico, lleno de ilusión por vivir, por hacer cosas. El humor y la estética, la música y todo lo que significaba fantasía me han aupado en la vida a tener otro tipo de vida. Por eso le decía a un compañero vuestro que si el impuesto revolucionario es todo lo que me ha pasado para una vida tan divertida y generosa, me vale la pena porque el colofón va a ser bestial.

Ha estado usted de grandes proyectos televisivos como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina', 'Escenas de matrimonio'... Si ahora echa la vista atrás, ¿La industria ha sido injusta con él?

Si hablamos de periodistas, han sido lógicos. Si de repente te viene una historia diciendo que la Virgen del Carmen tenía un cubículo de prostitución en el barrio chino y te lo avalan... ¿la prensa qué tiene que hacer? Informar. Luego, la virulencia o no virulencia depende de lo bien que vaya o no el canal o el periódico. Si el periódico se está arruinando, tiene que decir lo que sea para vender. Y si yo soy una pieza, de la misma manera que han puesto de maravilla mis productos y otros los han criticado, ellos han hecho lo que en justicia debían hacer, que era informar.

¿Se van a encontrar los espectadores un José Luis Moreno que no conocían?

Pues no lo sé. Realmente creo que al que no conocían era al que ha falsificado la Audiencia Nacional y dos fiscales presuntamente corruptos. Yo he dado todos los datos en TikTok. A la última, María Luisa Llop, la puso a dedo el fiscal general del Estado por el caso Plusultra, 43 millones que se le dan a capital «venezolano» (dice haciendo un gesto de comilla con los dedos). Eso se está investigando en Europa como blanqueo de capitales. Con todo esto, comprenderéis que lo que se va a encontrar el público es alguien que exulta verdades que puede demostrar, pero siempre con una sonrisa y haciendo la serie de mi vida, después de esta maravilla que han hecho los chicos. Siempre diciendo: chicos, la basura existe, te puede tocar, pero es minoría. Cree en tu vida, en ti y en los que te quieren.