El gran sacrificio que hizo la familia de Pedro Acosta para que cumpliera su sueño de ser piloto de motociclismo

Este martes 2 de abril 'El Hormiguero' transcurrió sobre ruedas con la visita del piloto de Moto GP, Pedro Acosta. El murciano, de tan solo 19 años, ha debutado en la categoría reina del motociclismo, además de conquistar dos campeonatos mundiales. En 2021 se hizo con el de Moto3, mientras que en 2023 se llevaba la victoria en el de Moto 2. Así, se convertía en el español más joven de la historia en alzarse con un título mundial de motociclismo de velocidad (a los 17 años) y el segundo más joven de todos los tiempos.

La nueva sensación de Moto GP, apodado 'el tiburón de Mazarrón', contó que llegaba a plató directo desde Portugal, y que para estar a tiempo para la entrevista tuvo que pisar el acelerador de su «bebé', su furgoneta. «Es lo primero que me compré con el sueldo del mundial», apuntó el invitado.

Acto seguido, Pablo Motos entró directamente en faena preguntándole por la sensación que experimentó en Qatar al adelantar a Marc Márquez. Y es que aquella hazaña espectacular Pedro ha llegado a compararla con perder la virginidad, como le recordó el presentador.

«Es amiguete tuyo ¿A ti que te ha dicho?», le espetó el piloto en tono divertido. Motos aseguró que nunca ha hablado del tema con Márquez, a lo que el murciano lo sacó de dudas. «Parece más fácil en la tele que como lo viví yo. Él lo hizo con Valentino Rossi y yo lo he hecho con él».

Pedro Acosta deja sin palabras a Pablo Motos

Además, el conductor de 'El Hormiguero' quiso averiguar por boca del invitado en qué es diferente para destacar como piloto. Claro y conciso, Pedro Acosta afirmó que «me lo paso bien y ya está». «¿Qué mas quieres?», insistió, ante la cara de escepticismo que puso el de Requena. «¿Tú te lo pasas bien aquí en la tele?», inquirió también. Pablo Motos aclaró que «de puta madre», dándole la razón implícitamente. Pero es que encima, remachó el piloto, «me pagan por lo que hago».

“Todo lo que soy es por ellos”, el mensaje de @37_pedroacosta a su familia #AcostaEH pic.twitter.com/p81hvjhOYS — El Hormiguero (@El_Hormiguero) April 2, 2024

Aunque lo cierto es que ser un fuera de serie en la pista y sentir pasión por su profesión no le hubiera servido de nada al joven si no fuese por lo que su familia sacrificó por él. Su padre y su abuelo, ambos pescadores, hipotecaron la empresa cuando Pedro era un crío y las motos solo un hobby. «Si ellos no hubieran hecho todo eso yo no estaría aquí, estaría pescando con mi padre. Al final, gracias a ellos, el sueño de este niño se hizo realidad. Se han jugado la vida, el curro y la casa. Todo lo que soy ahora es por ellos».