Gonzalo Miró lo cuenta todo de sus problemas con Hacienda en la época de Montoro: «Más cara que espalda»

Cristóbal Montoro, el que fuera ministro de Hacienda, está en boca de todos los programas de actualidad después de que haya esté siendo investigado judicialmente por cobrar a empresas a cambio de modificaciones legales. Un asunto que ha sido abordado en 'Espejo Público' (Antena 3) y que ha llevado a Gonzalo Miró, colaborador del matinal, ha contarlo todo sobre la 'cruzada' que tuvo con el exministro por sus problemas con Hacienda.

«Gonzalo, ¿tú has tenido alguna mala experiencia con Montoro?», le preguntaba directamente Miquel Valls, presentador de 'Espejo Público' a su colaborador que le respondía claramente. «Bueno, yo a mí me pasó, lo que ha comentado Marta (Robles), como a tantas otros, lo viví en primera persona», afirmaba el tertuliano del matinal. «Facturaba por empresa, cosa que antes se permitía y de la noche a la mañana, de repente, decidieron que no se permitía cosa que a mí me pareció bien que se hiciese así, a mí lo que me pareció mal fue el carácter retroactivo que impuso Montoro», aseguraba Gonzalo Miró que daba más datos sobre su experiencia. «Él se dedicó a señalar a la gente como si fueran deudores de Hacienda, pero la realidad no era así, o sea, la realidad que se te permitía hacer las cosas de una manera y él decidió que cambiasen. Perfecto, pero no me tires cinco años atrás, que esto es lo que me parece tener más cara que espalda», manifestaba rotundo Gonzalo Miró ante las cámaras de Antena 3.

«A mí no me importa hablar de mi caso, las cifras... Sí, claro, si eres medianamente legal pagas siempre a Hacienda, otra cosa es que no lo seas. Yo la pagué y pude pagarla, pero es cierto lo que dice Marta que hubo gente que le han arruinado la vida», apuntaba Gonzalo Miró en el plató de 'Espejo Público'. «En casa habrá gente que dirá: 'eso es que no lo hacíais bien'. No, no, es que aquí lo que hay que explicar es que se cambiaron las reglas en mitad del partido. Aquí de repente se pasó que no se podía jugar con la mano, a poder jugar con la mano», exponía el colaborador sobre su 'cruzada' con Hacienda.

«Mira, te voy a contar una anécdota de lo que me pasó a mí. Tuve que ir un día a Hacienda a reclamar los formularios y todo eso y cuando llegué allí, dije por lo que llegaba y ¿sabes qué es lo que me contestaron?: 'Ah, sí, por lo del cambio de criterio, eso es en la segunda planta'. Me lo dijeron tal cual, yo me quedé a cuadros», narraba Gonzalo Miró. «No era el primero, ya se lo habían hecho a más gente, pero me sorprendió que el propio Ministerio de Hacienda lo tenía tan asumido de decir, un cambio de criterio. Un cambio de criterio pero con efecto retroactivo, me estás haciendo trampa, macho», zanjaba Gonzalo Miró sobre sus problemas con Hacienda en la época de Cristóbal Montoro en 'Espejo Público'.