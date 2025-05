Gisela, sobre el «cariñito extra» que se dieron los concursantes de la primera edición de OT: «¡Nos lo dábamos en la habitación!»

La cantante ha llegado al plató de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3) para hablar de su carrera profesional y de su paso por 'Tu cara me suena', que está siendo todo un éxito. Sonsoles Ónega ha entrevistado así a Gisela, repasando su trayectoria, por lo que se ha hecho especial hincapié en el programa que la vio nacer: 'Operación: Triunfo' en La 1. Ella fue de esa mítica primera edición, primera generación de 'triunfitos', y ha revelado algunos detalles que han hecho las delicias de la presentadora, de los colaboradores y probablemente de fans de aquellos chicos.

Gisela ha recordado cómo fue la experiencia y lo mucho que supuso para ella y para todos sus compañeros: «¡Éramos tan jovencitos!». Décadas después, que se dice pronto, ha dado respuesta a algunas de las incógnitas que se generaron más allá de la música. Sonsoles Ónega ha sido clara al preguntarle, primero, por su supuesto escarceo con David Bustamante: «¿Hubo o no hubo tema?». La cantante no ha tenido reparos en responder: «Bueno, a ver, el roce hizo el cariño y necesitaba cariñito extra allí, así que nos lo dimos mutuamente».

Ante tal contestación, Sonsoles quería saber más y vaya si han llegado a añadir detalles. Desde cómo fue la primera vez que se besaron hasta si hubo 'edredoning' en esa primera convocatoria. Gisela ha explicado que «el primer paso lo dio él. Iba por el pasillo, me cogió y me dio un beso en la boca». Lo más jugoso ha venido al referir que ellos no fueron los únicos, más allá de David Bisbal y Chenoa, y ha sentenciado: «El cariño nos lo íbamos a dar a las habitaciones, porque allí no había cámaras».

Respecto a qué otras parejas se pudieron formar, esto le ha costado algo más pero finalmente ha dado nombres: así, «Alex y Vero, Geno, supongo… Rosa no, no se lió con nadie, Nuria también tuvo algo. Y es que a ver, ¡si te quedabas allí, te pasaba algo!». Ella ha confesado que estaba «enamoriscada de David» pero que al salir del programa todo se fue enfriando». «¿Y en las giras no hubo 'Chiki Chiki boom boom'?», le ha preguntado Sonsoles. Ella ya ha dicho que «poco, poco, ya se fue diluyendo».

Gisela ha querido explicar que para ellos todo fue muy «natural, porque éramos como una familia. Muy jóvenes, sin contacto con los nuestros, y bueno…». Sonsoles Ónega le ha dado la puntilla final: «Como una familia no, ¡que en las familias no hay Chiki Chiki boom boom entre ellos!».