Francesc, el hombre al que concedieron la eutanasia, deberá esperar ante la oposición de su padre a esa decisión

«El amor también es aprender a dejar ir». Estas son las palabras con las que se ha despedido Francesc Augé de la conexión en directo con su padre, Jordi, que estaba en Cataluña con una reportera de 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3). Francesc ha acudido al plató para contar su historia. Tras importantes problemas de salud, ahora se siente «otra persona» y dice estar «sufriendo mucho». Es por ello que solicitó de manera legal someterse a eutanasia y ha conseguido que esta propuesta haya sido aceptada. Lo que ha ocurrido después es algo que no se imaginaba y, «de haberlo sabido, me lo habría callado».

Se refiere al hecho de que su padre, con 94 años, se niega a que ocurra esto. «Yo lo entiendo pero él debe respetar mi decisión» ha dicho en directo. Jordi Augé presentó un recurso tras admitirse la eutanasia para su hijo. Apelaron y finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña «ha considerado que se paraliza todo porque el padre quiere proteger la vida de Francesc».

Jordi ha hablado tanto con Sonsoles como con su hijo, desde la distancia, con una periodista que se ha desplazado a su casa. A su edad, el hombre se ha mostrado muy sensible y triste por lo que quiere su hijo, por lo que podría estar sintiendo: «Francesc, debes tener fuerzas para vivir, tienes muchas cosas buenas en la vida. De verdad que me gustaría poder ponerme en su piel y entender cómo son esos dolores como para que quiera esto».

Al programa ha acudido también la abogada de esta persona que solicita la eutanasia, Montse Bel. Ella ha tratado de explicar las grandes dificultades que encuentra su cliente en el día a día y cómo eso es lo que ha hecho que él desee la muerte: «A la hora de respirar, de hablar, de moverse y al hablar, que tiene muchísimas dificultades como estáis viendo». Francesc asentía y trataba de transmitir a su padre lo que realmente quiere.

Sonsoles Ónega le ha preguntado a Jordi: «¿Por qué no entiende que su hijo quiera una muerte digna?». Este ha respondido dejando sin palabras a los presentes: «No se lo merece, es que no se lo merece. Yo no quiero la muerte de nadie, así que menos la de mi hijo. Yo he tratado de ser el mejor padre, la verdad, y trabajar lo máximo posible, eso he hecho toda la vida». Lo decía cabizbajo y triste, por lo que la presentadora ha tratado de animarlo: «No dudamos que ha sido el mejor padre para él».

Francesc asentía y hablaba con calma. «Llevo cuatro años sufriendo con esto y quiero que termine ya», ha finalizado su intervención.