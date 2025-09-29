La dura historia de Luisa Martín, Juani en 'Médico de Familia': de la fama a «pedir dinero para pagar facturas»

Cocinaba de verdad, algo que mucha gente no sabe y que los 'niños' que formaron parte del elenco de 'Médico de familia' han compartido en algún programa. Marieta Bielsa, que fuera Anita, y Aaron Guerrero, que tenía el papel de Chechu, lo refirieron en una reciente entrevista y ahora es la propia Luisa Martín –la Juani– la que recuerda con nostalgia esos años de éxito como una de las protagonistas de la ficción creada por Emilio Aragón, una serie que triunfó en los 90 y que todavía recuerdan muchos ciudadanos.

Esa es una de las etapas más dulces que vivió Luisa Martín la que lo ha referido en el programa de Sonsoles Ónega, en 'Y Ahora Sonsoles' (Antena 3), al que acudió hace unos días como invitada y donde ha sorprendido a los telespectadores al compartir que no todo fueron luces y focos, que también ha vivido la cara más amarga de esta profesión. «Ha habido momentos en que he llegado muy justa a pagar el alquiler, y más que justa, no llegaba, he incluso ha habido amigos que me han tenido que pagar la factura del gas. Pero bueno, ya está», ha comentado.

La presentadora se sorprendía al escuchar estas declaraciones de la actriz, que ha tratado que bromear con ese drama, llegando a referir, entre risas, que «eso también enseña cómo tienes que pinchar la luz». «Luisa, ¡por Dios!», le decía Sonsoles un tanto perpleja. Las dificultades es lo que le han hecho reclamar que se configure una «ley tributaria específica para los actores y artistas, porque de repente trabajas mucho al año siguiente nada de nada y tienes que pagar encima lo correspondiente al otro ejercicio, así que imagina. Imposible».

Luisa Martín ha confesado que ella es muy disfrutona y que siempre ha tenido cabeza. También ha desvelado el consejo que dio a los jóvenes de 'Operación: Triunfo': «Nada más salir de la Academia les dije que se compraran un piso, que pensaran en el futuro».

Ha comentado sobre sus dificultades sin perder la sonrisa y ha apuntado que la gente que no sabe de estas historias cree «que cuando sales en televisión un día al otro ya estás más que cubierto y la vida tiene altibajos. Esto es una carrera de fondo y tienes que tener mucha resistencia para aguantar los envites con los que te encuentras», ha terminado afirmando.

Luisa Martín, la inolvidable Juani de 'Médico de familia'

Luisa Martín tiene 65 años y desde pequeña apuntaba maneras. De hecho, su padre con cuatro añitos ya le decía que tenía «madera de actriz», ha dicho a Sonsoles Ónega. Eso fue lo que hizo que apostaran por potenciar las cualidades de esa niña que ahora es una actriz muy recordada por todos. Hizo interpretación y le llegó su gran oportunidad con 'Médico de familia', con Emilio Aragón, Lydia Bosch, Ana Duato y Gemma Cuervo, entre otras. Fueron nueve temporadas de gran éxito, 119 episodios que le dieron un nombre.

Tras esta ficción, otras propuestas en la pequeña pantalla, como 'La sopa boba', 'Hospital Central' e incluso 'Desaparecida', que llegó a protagonizar. Le llegaría después 'Gran Reserva', 'Bajo Sospecha' y 'Servir y proteger'. Entre sus últimos proyectos, la obra de teatro 'Malditos Tacones, con texto de Ignacio Amestoy, que ha recorrido los teatros de toda España.