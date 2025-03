María Escario se 'cuela' en 'La Revuelta' para reprochar una metedura de pata de Broncano: «A ver si te actualizas»

El cruce de acusaciones entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' a causa de la entrevista fallida de Jorge Martín en el programa de La 1 se saldó con un triunfo claro del formato de la cadena pública. David Broncano y su equipo cerraron la semana pasada con pleno de victorias, coincidiendo con la visita del campeón del mundo de Moto GP. Martín descartaba el material grabado el día que explotó la polémica y volvía al Teatro Príncipe Gran Vía a charlar con Broncano tan solo un día después de a cudir a 'El Hormiguero'. 'La Revuelta' reunía a una media de 2.266.000 espectadores y un 16,7% de cuota de pantalla, frente al 13,5% de 'share' y el 1.816.000 de espectadores que logró Pablo Motos con el mismo invitado.

Este fin de semana, Broncano hablaba abiertamente sobre esta guerra que él, asegura, no ha buscado. Cumpliendo con lo prometido cuando acudieron de público, el presentador jienense le concedía una entrevista el pasado viernes a Detective Murciano y Zorrorífico, en cuyo podcast comentaba que «lo que ha pasado con los invitados, te tensa, pero lo llevo bien».

Quizá para evitar un nuevo encontronazo con su programa rival, 'La Revuelta' esperó hasta este lunes 2 diciembre para recibir a Dani Martín como invitado. El cantante lanzó hace unos días su nuevo álbum, 'El último día de nuestras vidas' y acudió horas antes a presentarlo a 'El Hormiguero'.

Antes de recibirlo en plató, por una vez le tocó a Broncano llevarse la sorpresa. Ocurrió durante la sección de Jorge Ponce, cuando el colaborador, sin que el presentador supiera que iba a suceder, atendía una llamada de María Escario mientras probaba un inclasificable invento: un tubo neumático a presión para transportar objetos. Entre ellos, un teléfono con llamada inesperada para el humorista.

La llamada inesperada de María Escario

Al otro lado del teléfono se encontraba la mítica periodista. «Te llamo por alusiones», espetaba Escario, ante el pasmo de Broncano. La comunicadora se refería al momento en el que el de Jaén la mencionó durante la entrevista con Mina El Hammani. A la actriz se le escapó que Danna Paola se había enamorado de una famosa a la que había dedicado una canción. Sin dar nombres, descartó que se tratara una compañera de 'Élite' como barajó el presentador en un principio. Pesquisa va, pesquisa viene, el cómico lanzó al aire el nombre de María Escario. Pero cometió un fallo que ella le reprochó en su llamada. «La semana pasada entrevistaste a Mina el Hammani, y le dijiste 'la presentadora de los deportes'... Yo llevo seis años sin presentar los deportes». «¡A ver si te actualizas de la casa en la que trabajas!», lo acusó.

Perdona el error, @maria_escario. Si es que no somos periodistas :( pic.twitter.com/isoP3PTw96 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 2, 2024

«Después de presentar deportes, luego fui directora de comunicación y luego defensora, que te has librado por los pelos de que fuera la defensora del espectador», siguió comentando Escario.

«Dices que me he librado por los pelos porque tú crees que se requiere que al espectador se le defienda de mi», apuntó Broncano intentando salir del paso con humor. Pero la improvisada invitada dejó claro que nada que ver, que al revés. «Yo dejé de ser defensora y me habría encantado coincidir contigo, lo dejé justo cuando empezaba 'La Revuelta' en septiembre». Entre risas, este quiso saber si «viste venir este follón y dijiste 'yo me voy pa mi casa, a mí dejadme en paz que es mucho lío'». «No, yo era muy partidaria de que vinieras, y nada muy bien. El programa va como un tiro así que genial».

Finalmente, para acabar la conversación, Broncano le pedía disculpas «porque es verdad que no he estado viendo los deportes de TVE, pero los voy a ver».