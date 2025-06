La contundente respuesta de Leticia Requejo a la fan de Alejandro Sanz que lo denuncia por «traspasar límites morales» con ella

Está dando la vuelta al mundo. Ivete Playà es una joven que ha utilizado su canal de Instagram para denunciar lo que ella considera que ha traspasado «cualquier límite de lo que considero moral e incluso humano». Se refiere a las relaciones «íntimas y sexuales» que mantuvo con el cantante Alejandro Sanz cuando ella tenía 19 años y él 49. Ivete era una fan del artista y lo seguía a todos sus conciertos, él la habría contactado, según afirma ella, le ofreció un contrato y ella cambió su vida «para mudarme a Madrid y trabajar para él».

Sin embargo, lo que parecía un sueño habría terminado convirtiéndose en una pesadilla a tenor de la narración de los hechos que hace y que han comentado en 'TardeAR' (Telecinco), donde Frank Blanco, uno de los presentadores, y Leticia Requejo, periodista colaboradora, han sido especialmente duro en relación a lo que piensan de estas afirmaciones de la joven. Requejo ha comentado que probablemente «se ha desilusionado, porque lo que ella pensaba que pasaría no ha pasado. Ella habla de mensajes que enviaba al propio artistas y esas conversaciones han sido leídas por más personas». La periodista ha afirmado que ha tratado de hablar con personal del equipo de Sanz pero no ha tenido éxito en ello.

El otro que ha sido especialmente duro sobre lo que opina de estas afirmaciones que hace Ivete ha sido el presentador. Se ha dirigido a las cámaras para hablar alto y claro y ha apuntado lo que probablemente piensan la mayoría de las personas que han escuchado a esta chica: «Dice que pasa de ser su fan a ser su amante… que no ha habido obligación por parte de él, era mayor de edad, así que no se qué estamos buscando. No entiendo, amiga, cuál es el objetivo. De verdad que no lo entiendo».

Frank Blanco se refería al hecho de que Ivete Playà, en su publicación, ha especificado lo siguiente: «No culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva». Esta seguidora del cantante ha afirmado que si ha dado este paso es a modo de superar aquello: «Ya no soy esa niña… la Ivete de hoy sabe lo que es un vínculo sano, proporcional y recíproco». Entre los detalles, ha apuntado que su «vínculo personal con él fue irremediable y se convirtió en íntimo y sexual. Se suponía que estaba viviendo un sueño más pero se convirtió en una terrible pesadilla».