La colaboradora de 'Espejo Público' señalada por Elisa Mouliáa entra en la 'guerra': «Se lo digo por centrarla»

La semana pasada fue de lo más intensa para la actriz y denunciante de Iñigo Errejón, Elisa Mouliáa. Así, la actriz no solo declaraba ante el juez, sino que también ofrecía una entrevista 24 horas después en el programa de Telecinco, 'De Viernes', dejando una larga lista de titulares. Sin embargo, poco después la intérprete volvía a estar en los medios al anunciar que iba a denunciar a una conocida colaboradora de televisión: Elisa Beni. Y es que, según Elisa Mouliáa, la tertuliana la había desacreditado y calumniado en distintos programas de televisión, y esto la llevaba a denunciarla en los tribunales. Pues bien, este lunes la periodista ha entrado en la 'guerra' abierta por la actriz y le ha respondido frente a las cámaras de 'Espejo Público'.

«Querida @elisabeni el lunes interpondré una denuncia por calumnias. ¿Te lees el auto de reapertura del caso de mi exmarido por un episodio de violencia de género? Es de mayo del 23 debido a que la fiscal vio suficientes indicios y pruebas. En septiembre del 23 acudí al juzgado de violencia número 3 a desistir del procedimiento. Espero te retractes en los programas donde me has desacreditado como mujer. Qué vergüenza», rezaba la publicación que Elisa Mouliáa dejaba en la red social X, antiguo Twitter, con la que anunciaba medidas legales contra la colaboradora de televisión y que este lunes encontraba su réplica de boca de la propia aludida durante su paso por 'Espejo Público'.

«Es que no sé lo que dice porque no le he prestado mucha atención a esta historia», comenzaba diciendo Elisa Beni a Susanna Griso, cuando le preguntaba por lo que había ocurrido. «Le comento que por calumnias no se denuncia, se interpone querella por centrarla», decía seguidamente la colaboradora de 'Espejo Público' a modo de 'zasca' a la actriz.

«Es que creo que hay personas que consideran que cuando las cosas no les gustan o no son las que ellos consideran que están bien, creen que hay que denunciarlo porque piensan que se ha cometido un delito», indicaba Elisa Beni en su mensaje a Elisa Mouliáa, antes de explicar a la audiencia del matinal de Antena 3 de dónde venía la 'guerra' que le había declarado la intérprete.

«Yo lo único que hice en el programa de la cadena hermana de esta (La Sexta) fue relatar una información, que por cierto también va a estar en el procedimiento porque ha sido introducida por la defensa de Iñigo Errejón, que es el hecho de que ella ya interpuso una denuncia», manifestaba la colaboradora de 'Espejo Público'.

«Ella dice que la desacreditas como mujer», le apuntaba Susanna Griso a su tertuliana que zanjaba la 'trifulca'. «Yo no me dedico al espectáculo, yo me dedico al periodismo, concretamente a estos temas, y yo me he dedicado a ver los autos de un tema que está ahí», afirmaba tajante Elisa Beni que pasaba a relatar toda la información que poseía.