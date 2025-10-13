Christian Gálvez: «Si Jesucristo no ha conseguido unir a todos, no lo va a conseguir nadie más»

Durante años, Cristian Gálvez ha sido uno de los rostros más reconocibles de los concursos televisivos en España. Con su sonrisa afable y su tono cercano, se convirtió en un habitual de las tardes de 'Pasapalabra', 'Alta tensión' o 'Boom'. Pero ahora, el presentador madrileño ... cambia de registro y de cadena para ponerse al frente de 'La tarde de Telemadrid', un nuevo formato en directo con el que la autonómica madrileña busca recuperar la cercanía con los espectadores. Lo hace en un momento en el que, como él mismo reconoce, «no faltan temas» y en el que la televisión pública tiene el reto de reconectar con la gente.

«Los espectadores se van a encontrar un programa en directo muy diferente a lo que se venía emitiendo ahora, que era cine en Telemadrid», explica Gálvez a ABC. «Es un formato para la gente que acompaña en la soledad, que escucha, que está ahí, que tiene mucho alma, para dar calorcito, para escuchar, para aprender, para también aprender de los mayores». El presentador se enfrenta así a su primera gran aventura televisiva fuera del terreno del concurso, con un formato que busca recuperar la televisión de compañía, aquella que acompaña las tardes en los hogares.

Después de más de una década de concursos y entretenimiento puro, Gálvez reconoce que la propuesta de Telemadrid llegó en un momento inesperado. «El último trabajo que tuve, 'Boom', no fue demasiado bien. Y entonces descansé, me aparté un poquito», cuenta. «Respetaron el tiempo que yo quería pasar con mi hijo y finalizó el contrato. Tampoco tenía la necesidad de aire, porque no estaba buscando trabajo con ellos».

De hecho, el presentador asegura que la oferta llegó cuando menos lo esperaba: «Fue un regalo por parte de la cadena y de la productora, que vieron en mí algo diferente. Es una apuesta de ellos, realmente el riesgo es suyo. En cuanto me lo ofrecieron, me llamó muchísimo la atención ese punto de confianza y de visión». Una confianza que él ha querido devolver con un nuevo tipo de formato, más cercano a la calle: «Me gusta mucho estar con la gente. No sé qué vieron en mí, pero fueron ellos los que me lo ofrecieron. Y dije que sí. Ya sé lo que sé hacer, ya sé lo que es triunfar y fracasar al mismo tiempo en el mismo tipo de formatos, así que dije: vamos a hacer otra cosa, vamos a estar con la gente».

En 'La tarde de Telemadrid' hay una intención clara: acompañar. En una sociedad en la que cada vez más personas viven solas, Gálvez es consciente de la responsabilidad que tiene un programa que se emite precisamente en ese tramo horario. «El programa acompaña a mucha gente: abuelos con hijos, hijos con padres…», dice. Pero puntualiza que su forma de hacerlo es distinta: «La diferencia es que es una manera diferente de acompañar. 'Pasapalabra' o cualquier concurso grabado también acompañan, pero esto es distinto porque lo que sucede está ocurriendo en ese mismo momento, en directo, para lo bueno y para lo malo. Las emociones son ahora, no enlatadas, no grabadas hace un mes».

El nuevo espacio quiere servir también de espejo a la vida cotidiana de los madrileños. «Acompañas con gente humana, en el sentido más bonito de la palabra», explica. «Vamos a tener personas con muchos episodios de superación, con sus cicatrices, con pérdidas, gente que va a cumplir sueños de parientes suyos que ya no están. Aunque los testimonios sean personales, reflejan a cada uno de nosotros. La gente se va a sentir muy identificada y acompañada porque verá que hay más personas como ellas, con los mismos sueños o dolores».

Críticas y esperanza

El presentador defiende con convicción la vigencia del medio televisivo en una época en la que las plataformas y las redes sociales parecen dominar el consumo audiovisual. «Son tiempos para la televisión. ¿Por qué no iban a serlo?», se pregunta. «Siempre se debate entre televisión tradicional y plataformas, pero creo que hay algo con lo que la televisión siempre podrá competir: el directo». Y lo dice con conocimiento de causa: «Paolo Basile, en mi época en Mediaset, siempre deseaba hacer concursos en directo, aunque era complicado. Pero creo que el directo se necesita, tanto desde el punto de vista de la información como del entretenimiento. Lo que pasa aquí y ahora tiene valor. La tele tiene cuerda para rato».

Sin embargo, Gálvez no ignora el contexto mediático actual, marcado por la polarización y la crítica constante, especialmente hacia las cadenas públicas. «He leído algún comentario… pero me da igual. Primero, porque no me afecta. Segundo, porque no es verdad. Y tercero, porque si lo fuera, estaría orgulloso», sostiene. «Además, no tengo contrato de exclusividad con Telemadrid, puedo hacer lo que quiera. Pronto, con mi productora, voy a presentar nuevos formatos». Tampoco le afectan ya las críticas de las redes sociales. «Antes me provocaban mucha ira, muchísima. Luego me daban pena. Me da lástima que la gente vuelque su odio. Ahora siento otra cosa: compasión», confiesa. «El hecho de criticar por estar en una tele, por escribir algo, por ir a algún sitio… algún día les prestaría mis zapatos».

En cuanto al papel unificador de la televisión, Gálvez se muestra escéptico. «No. En el momento en que está, no», responde tajante. «Casi se desdibuja entre el entretenimiento, la información y el partidismo político más radical. Todo está muy fragmentado». Pero incluso en ese panorama, deja un mensaje de optimismo: «Siempre hay esperanza. Creo que todo es cíclico: éxito y fracaso, amor y desamor, riqueza y pobreza. Siempre hay esperanza». Y lo ejemplifica con una referencia a la actualidad internacional: «Fíjate en el acuerdo de paz en Oriente Medio. Hace dos semanas no pensábamos que fuera posible, y míralo. Podemos celebrar que las partes intenten estar satisfechas. Todos deseábamos que esto acabara». Y remata con una de esas frases que definen su manera de ver la vida: «Si Jesucristo no ha conseguido unir a todos, no lo va a conseguir nadie más».