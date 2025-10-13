Suscríbete a
ABC Premium

Christian Gálvez: «Si Jesucristo no ha conseguido unir a todos, no lo va a conseguir nadie más»

El presentador de 'La tarde de TeleMadrid' habla con ABC sobre su programa y el panorama actual de la televisión

Sindicatos de RTVE denuncian la mezcla de «información y opinión» de Jesús Cintora y Gonzalo Miró: «Son situaciones inadmisibles»

Christian Gálvez, presentador de 'La tarde de TeleMadrid'
Christian Gálvez, presentador de 'La tarde de TeleMadrid' Telemadrid
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Durante años, Cristian Gálvez ha sido uno de los rostros más reconocibles de los concursos televisivos en España. Con su sonrisa afable y su tono cercano, se convirtió en un habitual de las tardes de 'Pasapalabra', 'Alta tensión' o 'Boom'. Pero ahora, el presentador madrileño ... cambia de registro y de cadena para ponerse al frente de 'La tarde de Telemadrid', un nuevo formato en directo con el que la autonómica madrileña busca recuperar la cercanía con los espectadores. Lo hace en un momento en el que, como él mismo reconoce, «no faltan temas» y en el que la televisión pública tiene el reto de reconectar con la gente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app