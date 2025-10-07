Belén Esteban zanja el conflicto con Toñi Moreno tras conocer la reacción de la periodista a su comentario: «No quiero quedar con ella ya»

Últimos minutos de programa con comentarios de todo tipo sobre el conflicto que se generó en estos días entre Toñi Moreno y Belén Esteban. Esta hacía un comentario en 'No somos nadie' (Quickie) este pasado miércoles donde la señalaba por defender que Jesulín ... de Ubrique es «muy buen padre». El torero visitaba el programa 'Gente Maravillosa' (Canal Sur) y se evidenciaba la buena relación entre el diestro y la presentadora. Esta destacaba su faceta como cabeza de familia y cómo actúa con sus hijos, algo que ha prendido la mecha de la de San Blas.

Ella, Belén Esteban, aprovechó así para hablar al respecto y lanzarle un mensaje rotundo: «Tú sabes por qué estoy enfadada contigo». «Pero te voy a decir una cosa y lo digo porque vi la entrevista y me dio rabia. ¿Cuántas veces has visto tú a Jesulín jugar con su hija? Te lo digo y me van a matar, pero ya es que no puedo con el lavado de imagen», afirmaba. Y todo esto visiblemente molesta, mientras los compañeros del programa, con María Patiño a la cabeza, le seguían el hilo.

Tras lo sucedido, María Patiño ha comentado en el directo de este martes que al terminar el lunes 'No somos nadie' decidieron contactar con Toñi Moreno para conocer su versión de los hechos y ha sido el periodista encargado e contactar con ella el que ha dado detalles sobre su reacción. Pablo, en la redacción, ha dejado sin palabras a Belén Esteban al explicarle qué ha sucedido tras contactarla: «Lo he intentado con llamadas y mensajes, no sabría decir cuántas veces he tratado de hablar con ella, pero la respuesta ha sido nada, no ha querido responder». Al escuchar esto, Kiko Matamoros ha dictado sentencia: «La callada por respuesta».

Belén Esteban ha tratado de cerrar el tema y ha sido rotunda: «Estoy cansada de este tema y es que no quiero quedar con Toñi Moreno para hablar ya». Ha añadido que ese no dedicar «ningún gesto ni reacción» al mensaje que ella le envió en directo desde el pisito de Quickie no le ha parecido correcto: «No entiendo porque Toñi es muy buena periodista y un buen periodista siempre debería dar su versión de los hechos».

En este contexto, Belén ha tratado de reafirmarse y explicar que ella no está enfadada porque tenga relación con Jesús Janeiro y su familia, con su mujer, sino por el comentario que le hizo la presentadora en el citado espacio de televisión. «Yo entiendo que él sea muy buen padre, que lo es, con los niños de Andalucía. Pero que sea la última vez que digas que tú has visto a Jesús jugando con todos sus hijos porque con una no ha jugado nunca». Con esto terminaba ayer su intervención en relación a Moreno y hoy se ha reafirmado en sus palabras.