No somos nadie

Belén Esteban zanja el conflicto con Toñi Moreno tras conocer la reacción de la periodista a su comentario: «No quiero quedar con ella ya»

La colaboradora no se esperaba la respuesta de la periodista ante las llamadas del equipo del programa de Esteban. Se ha mostrado enfadada y ha habido alto y claro: «Estoy muy cansada del tema».

La dura advertencia de Belén Esteban a Toñi Moreno: «Que sea la última vez»

Maria Sánchez Palomo

Últimos minutos de programa con comentarios de todo tipo sobre el conflicto que se generó en estos días entre Toñi Moreno y Belén Esteban. Esta hacía un comentario en 'No somos nadie' (Quickie) este pasado miércoles donde la señalaba por defender que Jesulín ... de Ubrique es «muy buen padre». El torero visitaba el programa 'Gente Maravillosa' (Canal Sur) y se evidenciaba la buena relación entre el diestro y la presentadora. Esta destacaba su faceta como cabeza de familia y cómo actúa con sus hijos, algo que ha prendido la mecha de la de San Blas.

