Beatriz de Vicente estalla ante «semejante circo» al ver las imágenes de Juana Rivas en Granada

Un auténtico «circo» es lo que ha visto hoy Beatriz de Vicente en Granada, donde se iba a producir la entrega del hijo menor de Juana Rivas a su exmarido, padre del niño. Numerosos medios de comunicación y la mirada de curiosos que se agolpaban a las puertas del punto de encuentro acordado donde se iba a proceder, personas que han podido ver como ella trataba de ocultarse y se mostraba conmocionada y también al niño, menor de edad, que ha llegado a manifestarse ante la prensa: «No me quiero ir. Me va a matar como vuelva. No puedo volver».

La abogada que colabora en 'Más Vale Tarde' (La Sexta) estaba completamente escandalizada ante estas imágenes. «Tenemos una Ley de Protección a la Infancia que garantiza la privacidad y la intimidad de los menores en este tipo de procedimientos. No puedo entender semejante circo, de verdad. La relación entre Juana Rivas y Arcuri es para muchos inexplicable… No se la razón de uno y de otro, el maltrato de uno frente al abuso de otro. Lo que se es que hay dos menores que llevan muchos años sufriendo», ha sentenciado De Vicente.

Esta ha continuado abordando su opinión sobre lo sucedido en Granada esta mañana del 22 de julio: «¿Cómo puede ser que en la entrega de un menor el niño salga diciendo que tiene miedo? Eso debe decirlo ante el juez, claro que sí, pero cómo se ha mostrado a ese niño, seguido por los medios… ¿Quién ha citado a los medios de comunicación, a la prensa?». Beatriz de Vicente ha continuado valorando que el menor «ha vivido una situación dramática». Ha puesto el foco en la actitud de Juana Rivas, «como escondiéndose, el niño entre la multitud. El trauma que ese crío se lleva es de película y era totalmente evitable. Me parece una imagen deleznable más allá de si el niño se tiene que entregar o no», ha terminado afirmando.

Tal y como se ha informado en ABC, Juana Rivas se ha visto obligado esta mañana de martes a entregar a su hijo a Francesco Arcuri, padre del menor, que ha viajado a la ciudad andaluza para llevarse al pequeño de vuelta a Italia. La hora de la cita en el punto de encuentro eran las 10 de la mañana pero Rivas había interpuesto un recurso y hasta que el Constitucional no emitiera una valoración no se podía seguir con el procedimiento, de ahí que se retrasara hasta las 11.

Se ha desestimado el recurso de amparo que presentaba Rivas. Sin embargo, ha sido tal el caos y lo complejo de la situación que se ha generado por los medios y personas que se agolpaban para ver este acto que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada ha aplazado hasta el viernes la entrega del menor. Juana Rivas ha salido en ambulancia del punto de encuentro por un cuadro de ansiedad, para recibir asistencia médica.