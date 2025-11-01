Suscríbete a
Audiencias TVE octubre: La 1 recorta distancias con Antena 3, que sigue líder

La televisión pública crece gracias al fútbol y el día de la hispanidad (12,3%) mientras que la cadena de Atresmedia (13,1%) se mantiene firme frente a una Telecinco en mínimos (9,4%)

Los jugadores de España celebran uno de los goles a Bulgaria
Los jugadores de España celebran uno de los goles a Bulgaria EFE
Clara Molla Pagán

El fútbol y la fiesta nacional han aupado este mes a La 1 (12,3% de cuota de pantalla), que ya traía una buena racha, pero no lo suficiente como para alcanzar a Antena 3 (13,1%), según datos de Dos30' sobre cifras de Kantar ... Media. La principal cadena de Atresmedia se distancia siete décimas de la televisión pública, manteniendo la misma cifra que el mes pasado. TVE firma así su mejor octubre desde 2011 aunque se le resiste lograr el trono que ostenta Antena 3 durante 15 meses consecutivos. Sin embargo, quien sigue sin conseguir la clave para subir sus audiencias es Telecinco, que a pesar de contar con la recta final de 'Supervivientes all stars', uno de los formatos estrella de la cadena, cierra el mes por debajo del doble dígito con un 9,4% de cuota de pantalla.

