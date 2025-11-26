Antonia Dell'Atte responde con un rotundo aviso a María Palacios tras defender a Alessandro Lecquio en '¡Hola!'

El despido fulminante de Alessandro Lecquio de Telecinco sigue semanas después siendo tema de tertulia, a la vez que continúan produciéndose reacciones. Así, Antonia Dell'Atte se sentaba este martes en 'Directo al grano' (La 1), mientras que María Palacios, mujer del ... colaborador de 'Vamos a ver', aparece este miércoles ofreciendo una entrevista a la revista '¡Hola!' defendiendo la inocencia del italiano. Una defensa por la que 'Espejo Público' (Antena 3) le ha preguntado a Antonia Dell'Atte que como es habitual en ella se ha manifestado contundentemente.

'Espejo Público' llegaba a la sección de crónica social y ponía el foco en la entrevista que María Palacios había ofrecido a '¡Hola!'. El matinal de Antena 3 se hacía eco de las palabras de la mujer de Alessandro Lecquio defendiéndole, como también en las que calificaba a la exmujer del conde de «despechada».

Unas declaraciones polémicas de las que Gema López, copresentadora de 'Espejo Público' revelaba la reacción de Antonia Dell'Atte. «Me he puesto esta misma mañana con Antonia. Es más, le he mandado la revista porque ella estaba en Italia y no le había llegado todavía», señalaba la periodista del matinal de Antena 3 antes de dar a conocer la opinión de la exmujer de Alessandro Lecquio. «Y dice textualmente Antonia: 'Repiten el mismo patrón del que yo quiero huir los malos trapos para ellos son trapos sucios, no son delitos. Llevo así 35 años rodeada de cómplices. Se calla una y empieza la otra. Esto va por Ana Obregón», apuntaba López que continuaba dejando claro el aviso que le había dejado la italiana.

Noticia Relacionada «Si lo sé, no vengo», el divertido 'plante' de Mariano Rajoy a la 'encerrona' de 'Espejo Público' Mari Carmen Parra Susanna Griso no pudo contener la carcajada al escuchar la réplica del presidente del Gobierno cuando le anunció lo que venía

«Todos los que difaman se sentarán en el banquillo por estas acusaciones, Ana Obregón será juzgada porque Ana Obregón dijo que parte de esos papeles habían sido manipulados y la próxima será María Palacios y la revista 'Hola'», sentenciaba Antonia Dell'Atte en el mensaje enviado a 'Espejo Público'.