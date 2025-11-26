Suscríbete a
ABC Premium

Espejo Público

Antonia Dell'Atte responde con un rotundo aviso a María Palacios tras defender a Alessandro Lecquio en '¡Hola!'

La exmujer del que fuera colaborador de Telecinco ha reaccionado a la entrevista de la actual esposa en el matinal de Antena 3

Nacho Abad, obligado a cortar la conexión por lo que dice un invitado de Pedro Sánchez y 'Malas Lenguas'

Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', ha hablado con Antonia Dell'Atte para conocer su reacción a la entrevista a la mujer de Alessandro Lecquio a '¡Hola!'.
Gema López, copresentadora de 'Espejo Público', ha hablado con Antonia Dell'Atte para conocer su reacción a la entrevista a la mujer de Alessandro Lecquio a '¡Hola!'. Antena 3
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El despido fulminante de Alessandro Lecquio de Telecinco sigue semanas después siendo tema de tertulia, a la vez que continúan produciéndose reacciones. Así, Antonia Dell'Atte se sentaba este martes en 'Directo al grano' (La 1), mientras que María Palacios, mujer del ... colaborador de 'Vamos a ver', aparece este miércoles ofreciendo una entrevista a la revista '¡Hola!' defendiendo la inocencia del italiano. Una defensa por la que 'Espejo Público' (Antena 3) le ha preguntado a Antonia Dell'Atte que como es habitual en ella se ha manifestado contundentemente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app