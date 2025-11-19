Alessandro Lecquio, despedido de Mediaset tras las acusaciones de Antonia Dell'Atte de violencia machista

Mediaset ha decidido prescindir de Alessandro Lecquio. Así lo asegura 'El País' de fuentes conocedoras de la decisión, explicando que, tras varias reuniones, el tertuliano ha sido despedido de 'Vamos a ver'. ¿El motivo? La entrevista en la que Antonia Dell'Atte ... denunciaba que el italiano la había agredido durante su matrimonio en los años 80.

Según explican desde el mencionado medio, desde aquellas palabras se han producido conversaciones con Antonia Dell'Atte y su abogado, también entre la cadena y la productora Unicorn Content, de Ana Rosa Quintana. Finalmente, después de que Mediaset revisara toda la documentación judicial que les hizo llegar el abogado de la exmodelo, la decisión se ha tomado en menos de 24 horas.

Eso sí, explican que ha sido un acuerdo «100% consensuado» entre la productora y Alessandro Lecquio, que ha estado en las últimas semanas participando en su programa con normalidad.

Al día siguiente de que se publicara la entrevista de Antonia Dell'Atte, Lecquio respondió diciendo: «He derivado las afirmaciones de Antonia Dell'Atte a mi abogado para el tratamiento legal correspondiente. Ya está todo dicho. Lo demás, que lo resuelva quien deba». Y así ha sido, puesto que ha sido Mediaset quien ha tomado cartas en el asunto. Pero entonces nadie contestó, incluso aunque Patricia Pardo le pidió al resto de colaboradores que hicieran las preguntas que consideraran.

Según Antonia Dell'Atte, «la Justicia falló que yo no mentía cuando lo llamaba maltratador» en la denuncia de 1991 que después retiró. Supuestamente la declaración de la exmodelo y las pruebas aportadas se consideraban suficientes para demostrar el principio de 'exceptio veritatis', que no requiere de una sentencia condenatoria previa.

Será a partir de este jueves 20 de noviembre cuando se hará efectiva la salida de Alessandro Lecquio del programa. El colaborador, casado desde 2008 con María Palacios Milla, podría desaparecer de televisión o, quizás, buscar otra oportunidad en otra cadena. Quizás la revista '¡Hola!', en la que trabaja su pareja, sea donde responda a este despido con su característico carácter.

Entre las declaraciones de Antonia Dell'Atte durante su entrevista el pasado mes de octubre había algunas verdaderamente impactantes. «La primera patada que me dio, estando embarazada, fue a la vuelta de la luna de miel», expresó. EN otra entrevista, la exmodelo aseguraba: «Un maltratador, un narcisista de ese calibre, nunca se enamora. No le gustan las mujeres. Él quería estar conmigo porque era una mujer fuerte y conocía a todo el mundo. En cambio, yo con él no he conocido a nadie. No tenía un amigo verdadero. Fui yo quien organizó nuestra boda».