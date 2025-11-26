Ana Rosa Quintana sorprende con su 'baja' de 'El programa de Ana Rosa'

Sorprendidos. Así se han quedado este miércoles los telespectadores de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) e, incluso, Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', cuando se preparaban para ver el arranque del espacio con el habitual editorial de Ana Rosa Quintana. Y ... es que, la comunicadora daba 'plantón' a su audiencia con una inesperada 'baja' que cubría su copresentador, Jano Mecha.

La sorpresa llegaba al final de 'La mirada crítica, cuando Ana Terradillos se disponía a despedir a los telespectadores. Así, la presentadora del programa de actualidad de Telecinco emplazaba como cada día al público a las ocho de la mañana del día siguiente, remarcando el horario del espacio y cedía el puesto en la parrilla a Ana Rosa Quintana y a 'El programa de Ana Rosa' como de costumbre.

«Nada, nosotros les dejamos ya con la señal en directo del Congreso de los Diputados», comenzaba diciendo la presentadora de 'La mirada crítica', que se sorprendía al ver en la otra mitad de la pantalla a Jano Mecha en vez de a Ana Rosa Quintana. «¡Ah, no! Si tengo hoy a mi Jano, mucho mejor que el presidente del Gobierno. Vaya a usted a parar», bromeaba Ana Terradillos al ver al copresentador del matinal de Telecinco, al que le pedía un poco más de tiempo para despedir a su público.

«Hoy les dejo con Jano Mecha la frente del 'El programa de Ana Rosa Quintana'», señalaba Ana Terradillos ante las cámaras de la cadena de Mediaset sin dar motivo ni causa de la 'baja' de Ana Rosa Quintana.

Jano Mecha ha sustituido a Ana Rosa Quintana al frente de 'El programa de Ana Rosa'. Telecinco

Entonces, Jano Mecha tomó la palabra para arrancar el espacio. «Bueno, y aquí arranca hoy 'El programa de Ana Rosa'», manifestaba el presentador del matinal que tampoco daba explicaciones de la ausencia de Ana Rosa Quintana.