La Aemet avisa del regreso de fuertes lluvias a varias zonas del país

Telecinco

Ana Rosa Quintana sorprende con su 'baja' de 'El programa de Ana Rosa'

La presentadora del matinal de la cadena de Mediaset no se ha presentado en su puesto este miércoles

«Eso es falso», Luis Rubiales se 'revuelve' contra 'Espejo Público' nada más llegar ante lo que se informa de él

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a la audiencia con su 'baja' de 'El programa de Ana Rosa'.
Ana Rosa Quintana ha sorprendido a la audiencia con su 'baja' de 'El programa de Ana Rosa'.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Sorprendidos. Así se han quedado este miércoles los telespectadores de 'El programa de Ana Rosa' (Telecinco) e, incluso, Ana Terradillos, presentadora de 'La mirada crítica', cuando se preparaban para ver el arranque del espacio con el habitual editorial de Ana Rosa Quintana. Y ... es que, la comunicadora daba 'plantón' a su audiencia con una inesperada 'baja' que cubría su copresentador, Jano Mecha.

