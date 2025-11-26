Nacho Abad, obligado a cortar la conexión por lo que dice un invitado de Pedro Sánchez y 'Malas Lenguas'

Hubo una época en la que las coberturas en directo las cargaba el diablo y los reporteros tenían que estar atentos ante los 'boicots' que se producían al grito de 'Pedro Sánchez, que te vote Txapote'. Esos tiempos ya pasaron y las conexiones ya ... no se realizan con ese 'sin vivir' de quién aparecerá por las espaldas, sin embargo, como en todo directo que se precie, la espontaneidad del invitado está ahí y es algo que no se puede controlar y esto es lo que le ha pasado este miércoles a Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' (Cuatro), cuando la entrevista que mantenía con el testigo clave de un asesinato se iba por otros derroteros y colocaba al presidente del Gobierno y a 'Malas Lenguas' (TVE) en el centro de la conversación obligando al conductor del espacio a parar los pies al joven y a cambiar radicalmente de tema.

'En boca de todos' se marchaba hasta Yunquera (Málaga) para conocer más de cerca lo que había ocurrido alrededor del asesinato de un hombre en su finca. Así, el programa de Cuatro contaba con el testimonio de Juan, testigo clave del caso, y amigo de la víctima.

El invitado de 'En boca de todos' se mostraba muy colaborador con el programa y contestaba a todo lo que se le preguntaba, a excepción de cuestiones que podían «entorpecer» la «investigación». El joven iba tomando confianza a medida que pasaban los minutos, mostrándose más hablador.

«¿Le llegaste a preguntar por qué vendía cocaína si no lo necesitaba?», le preguntaba Nacho Abad a Juan que le respondía sin tabúes. «No, porque era muy borde. Si a mí me echaba de aquí», indicaba el invitado de 'En boca de todos'. «Nos tomábamos cuatro copas y como te has fijado que soy un chaval al que le cuesta hablar, pues hablo muchísimo, me decía: 'venga, vete para tu puta casa», señalaba el joven. «Si, porque hablo mucho y porque empezábamos... Él apoya mucho a Pedro Sánchez y cuando entraba el tema de la política. Imagínate con todas las pagas que tenía, para él, Pedro Sánchez era Dios. Y yo que no he cobrado una paga en mi vida con una pierna menos...», comentaba sin despeinarse el testigo que obligaba a Nacho Abad a tomar medidas.

«Juan, escucha, vamos a dejarlo ahí», le decía el presentador del programa de Cuatro intentando callar al invitado sin éxito. «Sí, se veía 'Malas Lenguas' y yo le decía: '¿cómo puedes ver esa bazofia?», espetaba sin pelos en la lengua el joven que obligaba a Nacho Abad a cortar ahí la conexión. «Vamos a parar ahí, no califiquemos los programas de la competencia», zanjaba el conductor de 'En boca de todos'.