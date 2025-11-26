Suscríbete a
En boca de todos

Nacho Abad, obligado a cortar la conexión por lo que dice un invitado de Pedro Sánchez y 'Malas Lenguas'

«Vamos a dejarlo ahí», manifestó el presentador al ver cómo el joven comenzaba a pronunciarse sobre el programa de TVE y el presidente del Gobierno

Piden a Mariano Rajoy que defina a Pedro Sánchez con una palabra y la insólita respuesta deja a todos 'ko'

Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos', ha parado los pies a un invitado por lo que ha comenzado a decir de Pedro Sánchez.
Mari Carmen Parra

Mari Carmen Parra

Hubo una época en la que las coberturas en directo las cargaba el diablo y los reporteros tenían que estar atentos ante los 'boicots' que se producían al grito de 'Pedro Sánchez, que te vote Txapote'. Esos tiempos ya pasaron y las conexiones ya ... no se realizan con ese 'sin vivir' de quién aparecerá por las espaldas, sin embargo, como en todo directo que se precie, la espontaneidad del invitado está ahí y es algo que no se puede controlar y esto es lo que le ha pasado este miércoles a Nacho Abad, presentador de 'En boca de todos' (Cuatro), cuando la entrevista que mantenía con el testigo clave de un asesinato se iba por otros derroteros y colocaba al presidente del Gobierno y a 'Malas Lenguas' (TVE) en el centro de la conversación obligando al conductor del espacio a parar los pies al joven y a cambiar radicalmente de tema.

