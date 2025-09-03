Un actor turco acude a 'First Dates' y acaba perplejo por la desconcertante actitud de su cita: «Perdimos el control»

'Quizás el destino nos haya unido hoy para escribir las primeras páginas de nuestra historia'. Con esa dedicatoria recibió Eva (50) a su cita de 'First Dates', donde participó la noche del miércoles 3 de septiembre. «Para mi el amor es todo, es la máxima expresión del ser humano, es el nirvana», declaró la barcelonesa, contable de profesión y escritora por pasión. Sin embargo, a la vez piensa que el destino lo crea cada uno, por eso acudió al restaurante del amor buscando el suyo. Uno que fuese «alto guapo, con valores, objetivos, que me cuide, que me quiera, que sea caballero, que no sea infiel…». En resumidas cuentas, que la conquistara de todas las maneras.

El elegido por el equipo para cenar con Eva fue Chatay (50), actor y escritor turco afincado desde hace dos años en Cerdanyola del Vallès (Barcelona). Al soltero, como a ella, le gusta aspirar a lo grande: sueña con ganar un Oscar y publicar su libro en español.

Eva y Chatay se conocieron en la mesa, en lugar de en la barra del restaurante. Un primer encuentro en el que el turco sacaba la galantería a pasear sustituyendo los dos besos de rigor por un beso en la mano de su cita. Con ese gesto no solo impresionó a Carlos Sobera, quien exclamó que ya «no se ven caballeros así en España», sino también a su cita.

Ambos pasaron satisfactoriamente la prueba de la primera impresión. Tanto es así que por un rato, Eva siguió dispuesta a que los primeros capítulos de su historia de amor comenzaran en esa misma cena, mientras que Chatay se mostró encantado de ser el protagonista del primer borrador.

La cita se tuerce y Chatay se queda sin palabras

Pero la magia del momento se empezó a diluir desde que Chatay confesó que uno de sus grandes sueños sería ganar un Oscar en Hollywood. Desde el punto de vista de la soltera, demasiado pretencioso.

Él en una relación no quiere menos que una mujer con la que poder comunicarse sin hablar y entenderse solo con mirarse a los ojos. Ella en una potencial relación prefiere ir poco a poco, con los pies de plomo y descartando la convivencia. «A ver, convivir no digo que no, pero conociendo muy bien a la persona. Me gusta mucho vivir sola. Al cabo de un tiempo prudencial, si todo se alinea, a lo mejor sí. Para estar como una persona como relación me tienen que pasar muchas cosas. Que sea respetuoso, buena persona, que no sea infiel ni mentiroso, que sea caballero.. Sobre todo, que tenga valores e inteligencia emocional. Que me de más de lo que ya tengo», le dejó claro a su cita, que se quedó sin palabras. «Yo se que pido mucho, pero porque yo lo doy», se justificó la soltera ante el silencio de Chatay.

El turco se guardó todo lo que pensaba hasta poder compartirlo con el equipo del programa. «No puedes tener reglas, eso no es amor, es una entrevista de trabajo. Empezamos muy bien, pero después perdimos el control. Poco a poco la conversación ha pasado a una entrevista de trabajo. No entiendo nada», expresó, entre la confusión y la indignación.

Justo después llegaba el momento de tomar la decisión final, cuya respuesta por ambos lados fue un claro 'no'. «Es muy guapa, inteligente, educada… Pero creo que está buscando un hombre diferente», argumentó el turco. Eva le dio la razón. Prefirieron escribir cada uno su propia historia de amor, pero por separado.