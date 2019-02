El «zasca» del alcalde de Vigo a Risto Mejide en pleno directo

Actualizado 01/02/2019 a las 09:53

«Todo es mentira», el programa que presenta Risto Mejide en Cuatro y con el que intenta hacer la competencia a «Zapeando» (La Sexta) en la franja de sobremesa, acumula ya varios momentos polémicos en su incansable lucha por la audiencia. Esta semana, el programa conectó en directo con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a propósito de la Feria Internacional del Turismo celebrada en Madrid, Fitur.

Durante la entrevista, Mejide quiso recordar al regidor gallego algunas de sus últimas intervenciones en público, como su discurso en inglés durante el encendido de las luces de Navidad, que dio la vuelta al mundo a cuenta de la frae «Vigo is the most beautiful city in the world» en un curioso «espanglish». «No sé si le darán el Goya a alcalde revelación, que podría ser», afirmó el presentador ante el alcalde socialista.

«Nos sorprendió a todos con el inglés de Vigo, tiene un nivelazo», dijo Risto Mejide a Abel Caballero con un notable tono de ironía. Lo que probablemente no esperaba el publicista era la respuesta de Caballero: «Bueno, hice un master y un doctorado en la universidad de Cambridge, estuve cuatro años estudiando en Reino Unido, tengo una cátedra universitaria y mi mujer es profesora de inglés en la universidad».

Para intentar defender el chascarrillo, Mejide preguntó a Caballero si «el día que habló ante todos los vigueses lo hizo mal a propósito». El alcalde, entonces, aseguró que no le resultaba sencillo hablar en inglés alzando la voz. Ante la incredulidad de Risto, Abel Caballero optó por mostrar en directo su nivel de inglés para que no quedara duda. El regidor, además, propuso a Risto continuar la entrevista en inglés aunque el presentador declinó la propuesta: «No, que este programa lo ven tronistas».