Woody Allen: «Creía que en el mundo había un numero limitado de tontos, pero hay muchísimos»

Esta noche ha ido a divertirse a «El Hormiguero» Woody Allen. El cineasta, que ya había visitado el programa de Pablo Motos con anterioridad, ha sido el primer invitado internacional desde la pandemia. Pero estuvo presente de forma telemática, como ya hizo en el Festival de Cine de San Sebastián, donde estrenó su película «Rifkin's Festival». «Es una pena», dijo el cineasta, que a sus 84 años no puede asumir el riesgo de venir a España.

«Es como una maldición terrible. Llevamos en casa meses. No hemos podido ir a un restaurante o ver a alguien conocido en meses. Es una cosa espantosa y las cosas no van a cambiar, me temo, hasta que no tengamos la vacuna. La gente no se va a sentir segura como para ir al cine o a un restaurante. Pero me ha sorprendido cuanta gente ha hecho tanto el tonto. La pandemia podría haber sido más leve y corta si se hubiese hecho bien. Creía que en el mundo había un numero limitado de tontos, pero hay muchísimos. Además, en puestos de liderazgo, intermedios... Han prolongado la difusión del virus. Que, aunque hubiese sido horroroso, podría haber sido menos malo. Ahora hay que aguantar y esperar a que todo vuelva a la normalidad», dijo sin dejar hacer su primera pregunta a Pablo Motos.

El cineasta neoyorkino presentó su nueva película, «Rifkin’s Festival», que fue la encargada de inaugurar la reciente edición del Festival de San Sebastián. El filme, que llegará a salas el próximo viernes 2 de octubre, tiene como protagonista (también) a la ciudad española. «San Sebastián es una de las ciudades más maravillosas y con uno de los mejores festivales del cine. Hay festivales muy numerosos y comerciales, pero este siempre ha sido más recoleto, más pequeño y está centrado en el buen cine, en las buenas películas y eso es lo que creo que deberían ser los festivales: un espacio donde ver películas que no son de fácil acceso. Ahí es dónde íbamos a ver películas como las de [Federico] Fellini o [François] Truffaut, que no tenían tanta rentabilidad», apuntó.

«Rifkin’s Festival» narra la historia de un matrimonio estadounidense (Gina Gershon y Wallace Shawn) que acude al Zinemaldia de San Sebastián. La pareja queda prendada del festival, así como de la belleza y el encanto de España y la fantasía del mundo del cine. Ella tiene un affaire con un brillante director de cine francés y él se enamora de una residente en la ciudad, interpretada por Elena Anaya. Pese a haber hablado del amor en gran parte de sus películas y llevar con su pareja más de veinte años, el cineasta asegura no saber cuál es el secreto para tener una buena relación. «Lo más importante, en mi opinión, es la suerte. No hay nada que puedas hacer. No es algo que puedas provocar, el que encuentres a la persona adecuada», respondió.

Hablaron de las relaciones sentimentales, de las personas tóxicas y de cine. «¿Cuál es la película que más te ha transformado?», preguntó Pablo Motos. «No sé si diría transformadora porque creo que el arte es más entretenimiento. Pero tengo que decir que 'El séptimo sello'. Conecté mucho con ella», respondió Allen.

Talento, suerte y trabajo

Woody Allen, además de aparecer en sus películas, se ha representado -en cierto modo- a sí mismo en ellas. «Si me representase a mi y a mis propios hábitos, sería muy aburrido. En las películas los exagero y entonces sí que tienen gracia», respondió. No le preocupa lo que digan de él: «No he leído una entrevista o una crítica sobre mí desde hace 40 años. No es que me sienta vulnerable, pero creo que cuanto menos pienses en lo que piensan de tu trabajo, mejor».

De lo que sí que habla es de la suerte que ha tenido en su carrera. «Para triunfar hay que tener talento, pero también tienes que trabajar duro. Y también hay que tener suerte, mucho más de la que piensas que es necesaria. Creo que la suerte es un 50% y el trabajo y el talento, el otro 50%», dijo.

Pese a estar confinado, además de seguir practicando con el clarinete, Woody Allen está pensando en su próximo proyecto. «Será mi película número 50 y sí que alguna vez he pensado que con 50 son bastantes, pero habrá que ver cómo está el mundo. Desde luego, me gustaría hacer una más. Después de esa, me replantearé las cosas. Seguiré haciendo más películas o quizá no. Quizá sea más divertido escribir. Lo que sí tengo claro es que quiero hacer otra película», aseguró.

Un director exigente

Woody Allen no tolera el mínimo error durante el rodaje de sus filmes. Así se lo hace saber a su equipo, que a veces sufre un calvario para conseguir el resultado idóneo. La última en sufrir las críticas del cineasta fue Elena Anaya. «Eres la peor actriz de la historia», recordó la española a Andreu Buenafuente durante su visita a «Late Motiv» la pasada semana. «Decía verdaderas barbaridades. Era una tras otra. Yo llegaba a casa desolada».

«Su productora Helen me dijo que no me preocupara porque siempre que dijo eso fue a los actores más grandes del mundo. Eso era como un premio de consolación. Yo llegaba a casa desolada, cogiendo aliento para el día siguiente e intentando hacerlo lo mejor posible», añadió. La actriz quiso también matizar que, pese a la tortura que supuso sobre todo al principio, nunca le faltó razón al cineasta en sus críticas, y que al final del rodaje ya se tomaba a broma sus comentarios y se reía con Woody Allen, quien ha conseguido que seis de actrices con las que trabajó fueron premiadas con un Oscar.