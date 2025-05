Las líneas rojas infinitas de «Sálvame»

Todo vale en «Sálvame» . Todo vale por la audiencia. Cuando parece que se han sobrepasado todas las líneas rojas, estas se llevan más allá. Diríamos que, en este programa, son infinitas. Nunca es suficiente. En los últimos días, el espacio de Telecinco tiene como plato fuerte un concurso en el que, para empezar, ha empezado por convertir en un juguete para casi todo a una de sus colaboradoras, la gallega Chelo García-Cortés . No es la primera vez ni será, seguro, la última, que «Sálvame» lleva al límite –o más allá de él– a algún miembro de su elenco. Repasamos a continuación algunos de los episodios más sonados de este año.

«Sálvame» tiene hoy más que ver con un sucedáneo chabacano de «¿Qué apostamos?» o con una versión gamberra del potro de tortura del juvenil y gamberro «Plastic» que con la televisión sensacionalista tradicional. Es lógico por ello que escandalice a los que tradicionalmente han practicado un periodismo rosa más convencional, como es el caso de Rosa Villacastín . El pasado sábado, Lydia Lozano –otra «víctima» voluntaria de este «todo por la audiencia»– le preguntó esto en «Sábado Deluxe» : ¿Consideras que nosotros...? Bueno, no voy a meter a mis compañeros, ¿consideras que yo hago el ridículo?».

Rosa Villacastín: A veces sí.

Lydia Lozano: Gracias.

Rosa Villacastín: A ver. Son horas y horas, y día tras día. Corres el peligro absoluto de meter la pata 200 veces todos los días, y de hacer el ridículo 200 veces más.

Jorge Javier: ¿Por qué está mal hacer el ridículo?

Rosa Villacastín: Yo no digo que esté mal. Ella me pregunto lo que yo no haría. Yo de todos los lloros tuyos me ahorraría el 50%.

El «vía crucis» de Chelo García-Cortés

La dirección de «Sálvame» se ha sacado de la manga el pseudoconcurso «¡Quiero dinero!» . El participante ha de superar unos retos que parecen propios de un certamen de instituto. Como ellos se lo guisan y ellos se lo comen, el concursante se lo han buscado entre los colaboradores del programa. La primera en someterse a este bochorno voluntario ha sido Chelo García-Cortés .

En apenas dos días, ha tenido que limpiar un WC, enseñar las bragas, buscar un objeto en un baño de vísceras, hacerse un pirsin en directo o meter la cabeza en una acristalada caja llena de cucarachas mientras cantaba por la Pantoja . Todo ello entre el choteo de sus compañeros. El asunto se le está dando bien que, en un determinado momento, Kiko Hernández , le ha espetado (no sin segundas): «A este paso lo de Hacienda lo arreglas mañana» .

El momento más terrorífico fue el de las cucarachas, pues les tiene fobia, y el más ridículo el lucimiento de bragas, que sin embargo afrontó sin demasiada preocupación: «Yo creo que a mis 68 años puedo enseñar mis braguitas» , razonó.

Belén Esteban también sufre

Nadie está a salvo en «Sálvame» salvo su presentador. Ayer, además de a Chelo García-Cortés , le tocó pasar por el aro de la humillación a Belén Esteban . Fue justamente durante el ya citado concurso protagonizado por la colaboradora gallega del programa. Ésta tuvo que responder a una pregunta sobre la ex de Jesulín , que fue advertida de entrada por el ex gran hermano Kiko Hernández .

Kiko Hernández: Belén, no te va a sentar bien.

Belén Esteban: De eso se trata en este trabajo, de dar contenido, ¿no?

Es decir, de entrada pareció entrar en el juego. Pero una vez que escuchó la pregunta –y aunque la respuesta de Chelo fue un contundente «no»–, estalló. Ésta fue la cuestión: ¿Crees que Belén Esteban es poco trabajadora y muy quejica? «Me parece vergonzoso. ¿A qué viene esa pregunta? Pero sé dónde estoy, y ya está. Pero lo que me duele aquí es quién hace estas preguntas», respondió, exculpando a la peculiar concursante.

En todo caso, estamos hablando de una humillación muy menor si la comparamos con la «reina de todas las humillaciones» sufridas por Belén Esteban, al menos este año. Nos referimos, claro, a aquella bronca descomunal entre «La princesa del pueblo» y Jorge Javier Vázquez (JJ) a raíz de que ella criticase la gestión de la pandemia por parte del Gobierno .

«¿Te has dado cuenta de que has dejado de ser «La princesa del pueblo» para ser una »cayetana«?» , le preguntó el presentador, desencadenando todo tipo de críticas por su actitud sectaria y autoritaria con la colaboradora.

Marta López y sus tendencias políticas

Por asuntos políticos también fue sometida a un buen repaso la talaverana Marta López . Durante un programa posterior al antes relatado, Jorge Javier Vázquez y Kiko Matamoros se estuvieron burlando de ella durante un buen rato hasta que el segundo acabó desvelando que vota a VOX , lo que un programa de «rojos y maricones» –según la definición de JJ – es motivo de mucho escarnio.

Belén Esteban , que ya venía «toreada» de su experiencia en el «Sábado Deluxe», asistió muy seria a esta nueva humillación de tinte político.

María Patiño, desquiciada

Estos últimos días también anda desquiciada una de las clásicas del programa y de la cadena, la también gallega María Patiño . No se siente valorada por sus compañeros: «Me ningunean, no me consideran», lamentó. No se siente apreciada por JJ , pese a que éste la emplea como presentadora sustituta en «Sábado Deluxe» , el apéndice que «Sálvame» pone en órbita los sábados en «prime time»: «Sé que me quieres pero me exiges más que a los demás», reprochó.

El pasado sábado, la suya fue la entrevista estrella del programa . En un determinado momento, le cayeron los mocos, hecho que fue muy remarcado por JJ, no fuese a ser que el espectador carente de una tele de 80 pulgadas no lo hubiese apreciado.

Mila Ximénez, con el estómago encogido

Otra de las colaboradoras del programa presentado por JJ , Mila Ximénez , también sabe lo que es pasarlo mal entre sus compañeros de programa. «No quiero continuar en 'Sálvame'» , proclamó el pasado año. «Quiero irme de la tele. Creo que no tengo nada más que dar porque esto ya no me ilusiona. No tengo la capacidad ni vitalidad que tienen mis compañeros porque no me intereso por los temas y cuando veo un programa de la cadena se me encoge el estómago», reflexionó para pasmo generalizado.

Ahora dice tener más ganas que nunca de seguir haciendo tele. El cáncer que padece le ha hecho la forma de mirar la vida . Por cierto, antes de que se supiese que tenía esta enfermedad, en Telecinco se recrearon bastante con sus «dolores de espalda». Estos padecimientos los sufrió especialmente en «La última cena» . Y no eran lo que parecían, no.

Mila Ximénez ha cambiado, y quizá por ello ahora no se le encoge el estómago cuando ve episodios tan bochornosos como a los que están sometiendo a Chelo García-Cortés .