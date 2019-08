Actualizado 16/08/2019 a las 15:55

Kiko Matamoros está viviendo unos momentos muy delicados en «Sálvame». Esta semana se tuvo que volver a sentar en el plató de Telecinco para dar cuentas de lo que ha sucedido en torno a su intervención de un posible cáncer de vejiga. Tal y como avanzó en diferentes entrevistas, el estado de salud del colaborador era muy delicado y con una enorme gravedad, al tener en su interior varios tumores con bastantes posibilidades de ser malignos.

Sin embargo, en el momento en el que fue intervenido, el servicio médico encontró tan solo un único tumor. Esto se debe, según el propio Matamoros, porque, aunque en las imágenes de la resonancia aparecían, en realidad se trataban de coágulos de sangre que se habían acumulado. Además, tras la biopsia, se descubrió que el tumor no era maligno, a pesar de tenerse que continuar sometiendo al control habitual tras haber tenido este susto.

Por suerte para Kiko Matamoros, la enfermedad no ha sido tan grave como esperaba. Sin embargo, tras la alegría por la noticia, varios de sus compañeros han comenzado a dudar sobre si lo que confesó en un primer momento el colaborador era cierto o si, por el contrario, había aumentado deliberadamente la gravedad de su afección con la intención de vender más en las entrevistas.

Quienes más en contra se pusieron del testimonio de Matamoros fueron Laura Fa y Antonio Montero. Con el segundo tuvo una conversación que no trascendió demasiado, mientras que con la primera la bronca fue monumental. En pleno plató, cara a cara, empezaron a discutir sobre si el médico le había dicho a su paciente si la situación podía ser tan positiva como finalmente ha resultado.

La tensión llegó a tal extremo que, finalmente, Kiko Matamoros decidió abandonar el plató de «Sálvame» con la discusión en todo lo alto. «No voy a estar toreando con una ignorante. Esto es terrorismo informativo», repetía el colaborador al tiempo que abandonaba el estudio. Mientras, Laura Fa continuaba gritando porque no entendía la actitud de su compañero.

Después de unos minutos, y con el regreso de Matamoros al estudio, la discusión continuó sin poderse poner paz entre ambos. Matamoros se negó a contestar a las preguntas de su compañera, por lo que Fa hizo un amago del plató que terminó de completar posteriormente el paciente. Fue entonces cuando Matamoros empezó a atacar a Laura Fa por su posicionamiento político.

«Anda, vete a votar a Puigdemont, guapa», empezó diciendo un Matamoros que consiguió enmudecer a su compañera. Además, instantes después volvió a irrumpir en el plató para sentenciar a su compañera: «Cuando tienes un cerebro que te da para ser independentista como tu, no hay más recorrido», le dijo. Lo cierto es que Laura Fa no volvió a pronunciarse al respecto.

Matamoros se fue marchando del plató y, junto a este, Kiko Hernández, que acudió como presentador, le iba recriminando los ataques que había dedicado a su compañera por su ideología política. Pocos minutos después, Matamoros regresó al programa, aunque en vez de para continuar con la discusión —que se extendió un par de minutos más— para realizar su habitual sección como defensor de la audiencia.

«No me escondo de que soy independentista»

Laura Fa, en alguna ocasión, ha presumido de su condición de independentista. Aunque no quiere que se sepa demasiado fuera de Cataluña, en alguna ocasión ha concedido alguna entrevista hablando del tema: «Yo no me escondo de que soy independentista. Lo he dicho en "Arucitys" muchas veces. No me lo han preguntado en Madrid, pero cuando lo hagan ya se lo diré. Preferiría que de momento no lo supieran mucho, para que no me complicaran más la vida... No creo que les haga mucha gracia», aseguró a un medio independentista.

Además, Kiko Matamoros ha anunciado que quiere tomar medidas para evitar que el discurso que está pronunciando Laura Fa continúe calando, para evitar, además, que su credibilidad quede en entredicho. «Ante la gravedad de las acusaciones, descalificaciones y barbaridades emitidas por esta señora, voy a promover cuantas acciones sean necesarias para la reparación de mis intereses», aseguró a través de las redes sociales, pidiendo a «Sálvame» llevar a un oncólogo para que explique en directo la verdad detrás del caso de Kiko Matamoros.