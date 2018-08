Porno, películas de Serie B y eternos secundarios: el destino de los actores de «Cosas de casa»

Actualizado 09/08/2018 a las 11:52

Alcanzar puntualmente la gloria televisiva no siempre garantiza una vida plagada de éxitos. Si no, que se lo digan a los actores de «Cosas de casa» («Family Matters» en su versión original). La serie, creada como un spin-off de «Primos Lejanos», alcanzó gran éxito en EE.UU. y permaneció en antena cerca de nueve años, llegando a emitir más de 200 episodios. En España, donde la producción se emitió en Antena 3, las sobremesas no se concebían sin Steve Urkel o el oficial de policía Carl Winslow.

Tras el fin de la veterana sitcom, pocos de los actores de «Cosas de casa» han mantenido el éxito alcanzado en sus mejores años. Ejemplo de ello es Jaleel White (Steve Urkel), que tras dar vida a uno de los personajes más queridos por la audiencia, continúa vinculado al mundo de la interpretación aunque a base de cameos, papeles testimoniales o a modo de eterno secundario. «Dreamgirls», «Boston Legal», «House», «C.S.I.» o «Divina de la muerte» son algunas de las ficciones que han contado con la participación del popular actor.

Tras su paso por «Cosas de casa», Kellie Shanygne (Laura Winslow) participó en la serie de Disney «Moesha», protagonizada por la cantante Brandy. Después, la actriz acumularía pocos títulos más a su carrera profesional. Centrada en su vida familiar, Shanygne se casó en 2009 con Hannibal Jackson y cuenta con dos hijos fruto de su matrimonio. Divorciado en varias ocasiones, Darius McCrary (Eddie Winslow) fue acusado de malos tratos por parte de su exmujer y ha protagonizado escándalos sonados con drogas y alcohol de por medio. A pesar de ello, el intérprete ha seguido vinculado al mundo de la interpretación y acumula una larga lista de trabajos en series y películas, muchas de Serie B.

La rebelde de la familia fue, sin duda, Jaimee Foxworth, la pequeña Judy Winslow, quien ha sido objeto de la prensa rosa debido a problemas de malos tratos, así como a su adicción a las drogas y el alcohol. Su carrera, tras intentar formar parte de un fallido grupo musical, viró al porno y, bajo el nombre de Crave, protagonizó decenas de películas X para intentar salvar a su familia de la bancarrota. La adicción a las drogas llevó a la pequeña de los Winslow a participar en el famoso reality «Celebrity Rehab» (2008), en el que «juguetes rotos» de la televisión se someten a un procso de rehabilitación ante las cámaras.

Reginald VelJohnson daba vida al cabeza de familia de los Winslow, el jefe de policía Carl. Sus escenas con Jaleel White son ya parte de la historia de la televisión. El actor fue el único miembro del elenco de la serie en participar en todos los episodios a lo largo de sus nueve temporadas. Tras la cancelación de la serie en 1998, VelJohnson continuó su proyección en el cine y la televisión aunque sin repetir el éxito alcanzado en los años noventa. El actor participó en «C.S.I.», «Will y Grace», «Raven», «Entre fantasmas», «Bones», «Chuck», «Tron: la resistencia» o «¡Vaya vecinos!», entre otras.

JoMarie Payton, la matriarca, estuvo en la casa desde el primer capítulo para interpretar a Harriette Winslow, personaje al que sucedió en 1997 Judyann Elder. Si la casa de los Winslow tenía un punto de cordura era gracias a la intervención de la madre de la familia. Tras el final de la serie, la actriz ha formado parte de numerosas producciones como «Moesha», «Will y Grace», «Siete en el paraíso» o «Mujeres Desesperadas».