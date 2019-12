«Otros mundos»: Javier Sierra viaja al pasado para hacer frente a una de sus obsesiones: el antiguo Egipto

Actualizado 22/12/2019 a las 00:53

Javier Sierra creció leyendo historias que aterrorizarían a cualquier no aficionado al misterio. «Mis padres me decían que hiciera lo que quisiera siempre y cuando sacará mis estudios adelante», ha confesado en distintas entrevistas. Pero, como comunicador, sentía la necesidad de tratar de esclarecer esos grandes misterios de la Historia y compartir sus avances a través de sus novelas y sus colaboraciones en espacios radiofónicos y televisivos. Vida extraterrestre, fantasmas o magia: el periodista turolense ha indagado en los principales temas del misterio, pero ha decidido hacer un alto en el camino para visitar un lugar conocido. Gracias a «Otros Mundos», ha podido volver a viajar en el tiempo hasta el antiguo Egipto. «Quería poner el acento en uno de mis obsesiones desde hace mucho tiempo: el antiguo Egipto. Pretendía centrar mi atención en dos aspectos que paradójicamente no habían sido tratados en documentales, y mira que eso es difícil con todo lo que se ha hecho», comenta el escritor a este periódico.

El primer episodio, «La prueba de la pirámide» –que se podrá ver este domingo 22 de diciembre en #0– traslada al espectador hasta agosto de 1799, concretamente a la noche que Napoleón Bonapartepernoctó a solas en la Gran Pirámide al término de su campaña militar de conquista de Egipto (de la cual Sierra ya habló en su bestseller «La pirámide inmortal»). «Cuando salió del monumento, estaba visiblemente afectado, muy alterado. Sus hombres le preguntaron qué había sucedido, pero les dijo que aunque lo contará nadie le iba a creer», explica. Esta respuesta la mantuvo durante años, incluso cuando dictó sus memorias. «Pero creo que fue una noche que le cambió la vida. Tras aquella experiencia, regresa a Europa y da el golpe de estado que le convierte en cónsul y posteriormente en Emperador. De allí sacó la energía para dar aquel giro vertiginoso en su vida y en la historia de Europa», añade. Es el primer documental que se rueda sobre este tema y es la primera vez que se permite rodar escenas dramatizadas en el interior de este monumento.

La segunda historia de «Otros Mundos» es «menos grandilocuente». Trata sobre la británica Dorothy Eady, la primera mujer que trabajó en el servicio egipcio de antigüedades, la misma que se convirtió en conservadora del Templo de Abydos de Seti I. «Aseguraba tener recuerdos, dice, de otra vida hace 3.000 años que le permitían conocer el más mínimo detalle de la construcción», explica. Era capaz de determinar dónde estaban las partes enterradas del templo y qué iban a encontrar antes de empezar a excavar. Omm Sety, como la conocían en Abydos, aseguraba ser la reencarnación de una sacerdotisa del antiguo Egipto y amante del faraón Sety I. «Cualquiera podría haber interpretado esta historia como un delirio de una loca que viene de occidente, pero Eady se ganó un respeto entre los egiptólogos», dice. Para descubrir los detalles de este segundo capítulo de «Otros Mundos» habrá que esperar hasta el domingo 29 de diciembre.

Para todos los públicos

Sierra mantiene el objetivo de crear contenidos «para todos los públicos». «Aunque hablamos de misterio y a veces estas historias pueden dar un cierto miedo, he tratado de que sean soportables por todos los miembros de la casa», comenta. «Otros mundos» busca que el espectador conozca y entienda los detalles de las historias menos exploradas del antiguo Egipto. Para ello, el equipo ha viajado hasta el lugar de los hechos y ha contado con la ayuda del doctor Zahi Hawass, la gran referencia egiptóloga del país. «Además de su amplio conocimiento sobre la materia, es una de las pocas personas que ha pasado noches a solas en las Pirámides –cuando era inspector de antigüedades de Egipto– y nos ha contado las sensaciones que ha experimentado. Hawass también conoció a Omm Sety cuando era un adolescente. Fue ella quien le tradujo sus primeros textos y quien le enseñó inglés», asegura.

Tras estos especiales producidos por La Caña Brothers, Javier Sierra seguirá investigando otros enigmas y misterios de la Humanidad con nuevas entregas del programa que llegarán en 2020. «La segunda temporada va a cerrar el ciclo de ese niño que se convierte en adolescente y se acerca a los grandes misterios desde la perspectiva del que mira a las estrellas y quiere saber si está solo porque él se siente solo en la Tierra, aunque está rodeado de sus amigos del colegio pero se siente un poco bicho raro. Y cómo esa inquietud le va abriendo a otros campos, que son la Historia, que están en el arte, en la arqueología, incluso en la Prehistoria. Hay campos del saber que están rodeados de enigmas, como la prehistoria, que no sabemos prácticamente nada, y que a ese niño le fascina», concluye.