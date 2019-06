Oriol Nolis deja los informativos de TVE para colaborar en una ONG

Actualizado 07/06/2019 a las 11:29

El mundo de la televisión es tremendamente cambiante: programas que vienen y van, presentadores que se cambian, famosos que aparecer y desaparecen de la nada... Labrarse una larga carrera en el medio es algo muy complicado, pero los presentadores de los informativos suelen tener el puesto asegurando durante un tiempo: es un formato que, salvo contadas expeciones, son fijos en las parrillas y sus rostros suelen permanecer durante años, o incluso décadas.

Sin embargo, un presentador del Telediario de TVE, Oriol Nolis, encargado de la edición de fin de semana, ha decidido poner punto y final, al menos de momento, en su aventura en la televisión pública. Fue reclutado el pasado verano, después de los cambios que han realizado en la cadena tanto su administradora única, Rosa María Mateo, como la directora de los servicios informativos, Begoña Alegría. Hasta su incorporación, su puesto lo ocupaban Pedro Carreño y Raquel Martínez, que sufrieron la «purga» de Mateo en sus propias carnes.

Nolis, tras una temporada al frente de los fines de semana, abandonará el ente público para poner rumbo hacia otro proyecto mucho más social y solidario: formar parte de una ONG en el extranjero. Tal y como desveló en Bluper, y posteriormente en una entrevista en Vertele, el presentador tenía pensado antes de volver a Madrid —fue editor y presentador de los informativos catalanes desde Sant Cugat del Vallés— tomarse al terminar esta temporada un año sabático.

«Ya tenía en mente irme a pasar un año fuera, a estudiar o a colaborar con una ONG que estoy acabando de decidir estos días», reconoce el presentador en Vertele, para explicar que su objetivo es dejar el periodismo y dedicarse a otra cosa que no esté relacionada durante este tiempo de reposo mental que necesita. «Cuando me hicieron la propuesta les costó convencerme», reconoce.

«Pero luego hablándolo y sabiendo que iba a ser solo una temporada me lo tomé con muchas ganas e ilusión. Para mí los cambios siempre son un estímulo, y el proyecto de Begoña me parecía ilusionante. Me apetecía volver a trabajar con mis compañeros en Madrid y estar en el Telediario siempre es estar en primera línea», asegura Nolis.

Aunque de momento se desconoce el destino, lo más probable es que, si toma la decisión en los próximos días, tampoco se demore mucho la publicación de dicha información. Habrá que esperar para saber dónde y en qué manera pretende Nolis ampliar sus puntos de mira, sus fronteras, y qué proyectos quiere asumir de cara al próximo curso.

Oriol Nolis, muy cercano a TVE Cataluña

Vinculado históricamente a la pública, esta será la primera vez que Nolis emprenderá una aventura profesional fuera del mundo periodístico. Desde su llegada en 2001 a los informativos catalanes de TVE, comenzó como un raso redactor para, dos años, dar el salto como presentador en L'Hospitalet TV. Además, también fue redactor de Cataluña Radio y colaboró en el programa «Escena», del 33 de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA).

Fue en 2005 cuando regresó de nuevo a la pública estatal, en calidad de reportero para, dos años después, ponerse al frente de los servicios informativos de la territorial. Hasta 2010 estuvo afincado en la redacción Sant Cugat, saltando posteriormente a Torrespaña, en Madrid, para presentar una de las franjas en el Canal 24 horas.

Su salto a La Primera de TVE en enero de 2013, cuando fue elegido como presentador, junto a Raquel Martínez, del Telediario fin de semana, puesto que ocupó hasta noviembre del año siguiente. Además, Oriol Nolis se puso también al frente de «El debate de la 1» durante la temporada 2013-2014.

Sin embargo, en enero de 2015 y tras la llegada de José Antonio Álvarez Gundín a la dirección de los informativos de la corporación, Nolis fue destituido y tuvo que regresar a la cadena catalana de la pública para volver a presentar los informativos territoriales, lugar que ocupó hasta que volvió a ser llamado desde Madrid por Rosa María Mateo y Begoña Alegría.

Nuevo presentador para el Telediario de TVE

De momento no se ha hecho público quién será el encargado de sustituir a Oriol Nolis como presentador de los fines de semana de la casa. De momento, la corporación cuenta con tiempo suficiente como para encontrar al rostro ideal para ponerse al frente del espacio, sobre todo cuando la dirección conocían la noticia antes de que se incorporara incluso.

Los dos nombres que suenan con más fuerza son Lluís Guillera, el actual encargado de sustituir a Nolis, que, siendo bastante desconocido, podría convertirse en una nueva oportunidad para recuperar la audiencia en el espacio. Además, también resuena el nombre de Marcos López, el actual corresponsal de la pública en Buenos Aires, que ya ocupó dicho cargo a principios de esta década.