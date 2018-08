Oriana Marzoli, rumbo a «Gran Hermano VIP»

Actualizado 24/08/2018 a las 15:31

Ni Telecinco ni Zeppelin TV han hecho oficial, de momento, ningún nombre de los que suenan en las quinielas para entrar en el reality. «Gran Hermano VIP» contaría, según diferentes medios, con Isa Pantoja y Suso entre sus filas. Tal y como ha podido saber ABC a través de su círculo más próximo, Oriana Marzoli planea ya el contenido de sus maletas para entrar en «GH VIP».

Fuentes cercanas a Oriana confirman que la entrada en el concurso es inminente, asegurando que los rumores iniciales que apuntaban en su participación son ciertos. En un primer momento la propia Oriana desveló que «muy pronto» podríamos conocer más de ella, dejando abierta la puerta a su entrada en la casa de Guadalix de la Sierra. Y ahora, el entorno estaría conociendo la noticia por la propia Oriana.

Oriana Marzoli discutiendo con Carmen Gahona en «Supervivientes: Tierra de nadie» - MEDIASET

Tan solo un círculo muy cercano e íntimo de la colaboradora de «Supervivientes» conocería la noticia. Una de sus íntimas amigas, de hecho, publicó hace unos días una fotografía en su perfil de Instagram en la que hace hincapié en «lo de menos que voy a echar a esta loquita que adoro tanto», asegurando que la separación está próxima. Tanto Telecinco como Zeppelin TV, productora del programa, ni confirman ni desmienten este fichaje, remitiendo al inicio del reality, previsto para este otoño.

Oriana Marzoli, experta en realities

En 2012 Oriana saltó a la fama gracias a su polémico paso por «Mujeres y hombres y viceversa», en la que demostró ser un personaje televisivo en potencia. «Supervivientes» fue el siguiente concurso que le ofreció la posibilidad de vivir la experiencia en televisión, pero el programa la superó. No comía nada –porque no le gustaba el coco– y no pudo aguantar demasiado en la isla –tan solo cinco días–. También ha probado suerte fuera de nuestras fronteras, entando en «Doble tentación», un formato chileno del cual fue expulsada por la organización.

Oriana Marzoli, desvelando los motivos de su abandono de «Supervivientes» - MEDIASET

Oriana Marzoli dentro de la casa de «Gran Hermano VIP» ofrecería, seguro, infididad de momentos para el programa. Su particular forma de ser, junto a los enfrentamientos que suele protagonizar por su carácter, podrían conseguir que se convirtiera en una de las concursantes clave para el programa. Si tanto Isa Pantoja como Suso Álvarez terminan entrando en la casa, serían ya tres los participantes de «GH VIP 6» que han estado en alguna edición de «Supervivientes».

De momento, Telecinco ha decidido no confirmar tampoco ninguno de los rumores –salvo el desmentido que realizaron a Aída Nízar–, y mañana, en «Sábado Deluxe», confirmarán oficialmente el nombre del primer concursante de «Gran Hermano VIP».